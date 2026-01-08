Συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, όπως ακριβώς είχαν πριν τη διακοπή, θέλει να δει από τους παίκτες της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς που καταστρώνει τα πλάνα του για το ματς στο Βικελίδης.

Η διακοπή των Χριστουγέννων είχε έρθει για την ΑΕΚ σε ένα σημείο κατά το οποίο οι κιτρινόμαυροι ήταν σε φοβερή αγωνιστική κατάσταση μετρώντας δέκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα τρομερό σερί με το οποίο η Ένωση έκλεισε ιδανικά το 2025. Πρώτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, παρουσία στα προημιτελικά του Κυπέλλου και φυσικά η σπουδαία απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League.

Εκτός από το νικηφόρο σερί, η εικόνα της ΑΕΚ βελτιωνόταν από παιχνίδι σε παιχνίδι με τον Μάρκο Νίκολιτς να το πιστώνεται απόλυτα με τη δουλειά του και με τον τρόπο που κρατούσε σε πνευματική ετοιμότητα τους παίκτες του. Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα που έδειχναν σε κάθε παιχνίδι οι κιτρινόμαυροι ήταν στον απόλυτο βαθμό και αυτό αποτέλεσε κλειδί για το σερί της Ένωσης καθώς αυτά αποδείχθηκαν ατού ακόμα και σε παιχνίδια που η εμφάνιση δεν έπιασε «ταβάνι».

Όπως γίνεται αντιληπτό, όταν υπάρχει μια διακοπή τριών εβδομάδων μετά από ένα τέτοιο νικηφόρο σερί, το νούμερο ένα ζητούμενο είναι να διατηρηθεί αυτή η προσήλωση και αυτός ο ρυθμός με την επανέναρξη. Και αυτά τα στοιχεία είναι που θέλει να δει αναλλοίωτα ο Νίκολιτς, γνωρίζοντας ότι την ΑΕΚ περιμένει ένα απαιτητικό πρόγραμμα τον Ιανουάριο. Διότι μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τον μήνα που διανύουμε όπως οι ανταγωνιστές της, ωστόσο έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά, μέσα σε αυτά και ντέρμπι.

Στο... μυαλό του Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Άρη

Ο Νίκολιτς λοιπόν θέλει οι παίκτες του να το πιάσουν από εκεί που το άφησαν πριν τη διακοπή, με τον Σέρβο κόουτς να βλέπει τη φαρέτρα του από εδώ και στο εξής να γεμίζει. Ο Γκατσίνοβιτς επανήλθε σε κανονικό πρόγραμμα, θα ακολουθήσουν και οι Ζίνι και Πιερό, ο Βάργκα ήρθε και υπολογίζεται αμέσως και αυτό σημαίνει ότι μετά το παιχνίδι με τον Άρη ο μοναδικός που θα απουσιάζει εκτός απροόπτου θα είναι ο Περέιρα.

Όσον αφορά τις πρώτες σκέψεις του Νίκολιτς για το παιχνίδι στο Βικελίδης, οι επιλογές του ως τη μεσαία γραμμή δείχνουν... στάνταρ, πέραν εκείνης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Με Στρακόσα στην εστία, Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στο κέντρο της αμυντικής γραμμής, με Ρότα και δεξιά και τους Πένραϊς και Πήλιο να έχουν μοιρασμένες πιθανότητες αριστερά, ενώ στον άξονα ο Πινέδα επανέρχεται καθώς εξέτισε και αναμένεται να ξεκινήσει μαζί με τον Μαρίν.

Από εκεί και πέρα ο Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή, ο Κοϊτά είναι ο βασικός υποψήφιος για να ξεκινήσει πίσω του, ενώ στα πλάγια το προβάδισμα έχουν οι Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς, με τους Κουτέσα και Ελίασον βέβαια να έχουν επανέλθει πριν τη διακοπή και να διεκδικούν και αυτοί θέση. Γενικότερα από τη μέση και μπροστά με τις επιστροφές, ο Νίκολιτς έχει πλέον αρκετές επιλογές, με τον συναγωνισμό να εκτινάσσεται, ενώ έρχεται σύντομα και ο Ζίνι.