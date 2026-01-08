Ατζέντης Βάργκα: «Η ΑΕΚ αποτελεί ένα βήμα μπροστά για την καριέρα του»

Ο ατζέντης Πέτερ Πάουνοχ μίλησε στην Ουγγαρία για τη μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ως το 2029 με τους κιτρινόμαυρους να δαπανούν 4,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από τη Φερεντσβάρος.

Στην Ουγγαρία μίλησε ο Πέτερ Πάουνοχ, ατζέντης του 31χρονου Ούγγρου φορ, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΑΕΚ αποτελεί για τον Βάργκα ένα παραπάνω βήμα στην καριέρα του.

«Η ΑΕΚ αποτελεί ένα βήμα μπροστά για τον Μπαρναμπάς, τόσο οικονομικά όσο και επαγγελματικά, επειδή η ομάδα έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές από δεκαπέντε χώρες που παίζουν σε κάθε θέση. Και μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ισχυρότερο από το ουγγρικό», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Μια σημαντική πτυχή αυτής της απόφασης του παίκτη είναι ότι η ΑΕΚ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και θα είναι μια κορυφαία ομάδα».