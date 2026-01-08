Daily Mail: «Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ ενδιαφέρονται για Πένραϊς»

Εκτός από τους Ρέιντζερς, στο Νησί βάζουν στο... κόλπο για τον Τζέιμς Πένραϊς της ΑΕΚ και τις Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ.

Πρόσφατα οι Σκωτσέζοι ανέφεραν πως ο Τζέιμς Πένραϊς βρίσκεται στη λίστα των Ρέιντζερς.

Μάλιστα τόνιζαν πως η ΑΕΚ είχε απορρίψει πρόταση των Τζερς, με την Daily Mail σε σημερινό δημοσίευμά της να προσθέτει πως η πρόταση που αρνήθηκε η ΑΕΚ ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Το νέο δεδομένο γύρω από το όνομα του Πένραϊς έχει να κάνει με ένα ενδιαφέρον που φέρεται να έχει προσελκύσει ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ της ΑΕΚ από την Τουρκία.

Όπως υποστηρίζει η Daily Mail, Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ φέρονται να έχουν στη λίστα τους τον Πένραϊς, χωρίς πάντως να αναφέρεται κάτι περισσότερο από το ενδιαφέρον.