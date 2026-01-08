Daily Mail: «Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ ενδιαφέρονται για Πένραϊς»
Πρόσφατα οι Σκωτσέζοι ανέφεραν πως ο Τζέιμς Πένραϊς βρίσκεται στη λίστα των Ρέιντζερς.
Μάλιστα τόνιζαν πως η ΑΕΚ είχε απορρίψει πρόταση των Τζερς, με την Daily Mail σε σημερινό δημοσίευμά της να προσθέτει πως η πρόταση που αρνήθηκε η ΑΕΚ ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.
Το νέο δεδομένο γύρω από το όνομα του Πένραϊς έχει να κάνει με ένα ενδιαφέρον που φέρεται να έχει προσελκύσει ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ της ΑΕΚ από την Τουρκία.
Όπως υποστηρίζει η Daily Mail, Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ φέρονται να έχουν στη λίστα τους τον Πένραϊς, χωρίς πάντως να αναφέρεται κάτι περισσότερο από το ενδιαφέρον.
