Οι Ρουμάνοι υποστηρίζουν ότι ο Ολίμπιου Μορουτσάν θα γυρίσει στην Τουρκία.

Ο Ολίμπιου Μορουτσάν είναι γνωστό ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του τεχνικού του Άρη Μανόλο Χιμένεθ.

Ο 26χρονος Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας αποχωρεί από την Ελλάδα, αλλά δεν θα γυρίσει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Κραϊόβα ή της Ραπίντ, όπως είχε αναφερθεί πρόσφατα. Ο Μορουτσάν αναμένεται να γυρίσει στην Τουρκία, αν και ο ατζέντης διαψεύδει κάθε σενάριο που έχει κυκλοφορήσει για τον παίκτη...

Αναλυτικά το ρεπορτάζ στην gsp.ro:

«Ο Ολίμπιου Μορουτσάν, 26 ετών, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον Άρη Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες της GSP, έχει στα χέρια του δύο προτάσεις από τη χώρα της μελλοντικής αντιπάλου της Ρουμανίας στα μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι τουρκικές ομάδες του προσφέρουν μισθό 500.000 ευρώ ετησίως, ωστόσο ο ίδιος ζητά 250.000 ευρώ περισσότερα τον χρόνο.

Ο Μορουτσάν ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Άρη τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αφού δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ. Μάλιστα, ο σύλλογος επιθυμεί να τον αποδεσμεύσει και οι εκπρόσωποί του αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν σενάρια επιστροφής του Μορουτσάν στη ρουμανική Superliga. Η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα εμφανίστηκε ως πιθανός προορισμός, ωστόσο οι άνθρωποί της διέψευσαν κάθε ενδιαφέρον, κάτι που συνεχίζουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει και για τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, παρά τις σχετικές φήμες.

Σύμφωνα με το GSP.ro, ο Μορουτσάν έχει προταθεί σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Τουρκίας, όπου έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν.

"Ο Άρης τον έχει ξεκάθαρα στη λίστα αποχωρήσεων. Έχει ήδη δύο προτάσεις από την Τουρκία με απολαβές 500.000 ευρώ τη σεζόν. Εκείνος, όμως, ζητά 750.000 ευρώ, ειδικά από τη στιγμή που μπορεί να μείνει ελεύθερος, αν έρθει σε συμφωνία με τους Έλληνες", αναφέρουν πηγές της GSP.

Ο Μορουτσάν αποκτήθηκε από τον Άρη μετά τη θητεία του στην Ανκαραγκουτσού, ως ελεύθερος. Ωστόσο, η παρουσία του στην Ελλάδα δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Σε διάστημα έξι μηνών κατέγραψε 16 συμμετοχές, χωρίς γκολ ή ασίστ, με μέσο όρο συμμετοχής 44 λεπτά ανά αγώνα.

Η Τουρκία δεν αποτελεί άγνωστο προορισμό για τον Μορουτσάν. Έχει αγωνιστεί σε Γαλατασαράι και Ανκαραγκουτσού. Η «Τσιμ Μπομ» τον απέκτησε τον Αύγουστο του 2021 από την FCSB έναντι 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δύο χρόνια αργότερα παραχωρήθηκε στην Ανκαραγκουτσού για 3 εκατομμύρια ευρώ».