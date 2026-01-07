Τα δεδομένα για Παναθηναϊκό και Αντίνο: Ξεκίνησε κρίσιμο 48ωρο
Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για το μεταγραφικό κομμάτι μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten μένοντας περισσότερο στην περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο.
Ο ρεπόρτερ των «πρασίνων» εξήγησε πως ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής δεν θέλει να πάει στην Ρίβερ Πλέιτ και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Αντίνο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη κι έχει σχεδόν πειστεί από το πρότζεκτ του «τριφυλλιού».
Όμως, η κατάσταση δεν είναι μόνο στο χέρι του, αφού ο παλιός ατζέντης του έχει καλή σχέση με τον πρόεδρο της Ρίβερ και θέλει μαζί με τον ισχυρό άνδρα της Λανούς θέλουν να πάνε τον παίκτη στην Ρίβερ Πλέιτ.
Ο τελευταίος δεν έρχεται σε επαφή σε επικοινωνία με τους νέους εκπροσώπους του παίκτη και τους αγνοεί ασχέτως αν πρόκειται για τον Παναθηναϊκό ή την Φλαμένγκο, που ενδιαφέρεται κι εκείνη.
Αν δεν βγάλει άκρη το γραφείο που έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή τώρα, τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει εκείνος έναν τρόπο να το ξεμπλοκάρει. Στα «κιτάπια» του τριφυλλιού υπάρχει ακόμη μία περίπτωση, που είναι καλή, αλλά όχι όσο αυτή του Αργεντινού εξτρέμ.
