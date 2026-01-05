Στον Άρη συζητείται η περίπτωση του Στίβεν Τσούμπερ καθώς φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία η περίπτωση του Φεντερίκο Μπάρμπα.

Η αναπροσαρμογή του μεταγραφικού πλάνου μάλλον είναι ευδιάκριτη μέσα από το εύρος των κινήσεων στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει ο Άρης. Το αρχικό περιλάμβανε την απόκτηση τεσσάρων παικτών, πλέον οι «κίτρινοι» δείχνουν – μέσα από τις ενέργειές τους στην αγορά – ότι επιδιώκουν μεγαλύτερες αλλαγές. Για παράδειγμα, η προσθήκη κεντρικού αμυντικού ήταν και στο αρχικό πλάνο. Προς αυτήν την κατεύθυνση προχώρησαν αρκετά οι συζητήσεις με τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στην Ινδονησία και φέρεται να έχει «ψηφίσει» υπέρ της μετακίνησής του στη Θεσσαλονίκη. Μένει όμως να δώσει τη συγκατάθεσή της και η ομάδα του.

Το ενδεχόμενο προσθήκης επιτελικού μέσου δεν συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες, πλέον όμως δείχνει αρκετά πιθανό. Πρόσφατα οι Αργεντίνοι έγραψαν για την περίπτωση του Γκονζάλο Μαρόνι, ωστόσο, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Αργεντίνος επιτελικός μέσος δεν είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας του Άρη. Για την ακρίβεια έχει απορριφθεί και θα απασχολήσει μόνο εάν δεν προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις. Αντιθέτως, ο Στίβεν Τσούμπερ είναι μεταξύ των ονομάτων που έχουν συζητηθεί. Μέχρι πρότινος, θεωρούταν δεδομένη η επιστροφή του Ελβετού επιθετικού στην Ελλάδα για λογαριασμό της Κηφισιάς. Ο 34χρονος προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Ζυρίχης στην οποία είχε τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ.

Στο μεταξύ, σήμερα (5/1) η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στην υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο Χρήστο Κάμτση ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και διακρίθηκε με την Κ19. Το συμβόλαιο προβλέπει συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2029. «Η υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον ΑΡΗ είναι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Γνωρίζω ότι οι απαιτήσεις προς το πρόσωπό μου έχουν πλέον αυξηθεί. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Το μόνο που υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ομάδα, αλλά και να δικαιώσω όσους πίστεψαν σε μένα», ανέφερε ο νεαρός παίκτης.