Η απάντηση της ΑΕΚ στο παρασκήνιο, είναι η επένδυση στο ρόστερ της!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει την επιλογή Ηλιόπουλου να ποντάρει στο αγωνιστικό την ώρα που οι αντίπαλοι κάνουν... all in στα υπόλοιπα (ενώσεις και άλλα).

Ο Έλληνας ποδοσφαιρόφιλος διαβάζει και ενημερώνεται γενικά εδώ και μερικά 24ωρα, με αφορμή και τον τελικό του Super Cup που ελέω τηλεοπτικής μετάδοσης κατάφεραν να τον απαξιώσουν έως και γελοιοποιήσουν (καλά να πάθει η ΕΠΟ που τους έδωσε το ματς), για το παρασκήνιο και όχι για την ουσία και το προσκήνιο. Προφανώς και αν είχαμε εκλογές στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα έπρεπε να ασχολούμασταν και να απασχολούσε την ειδησεογραφία σε καθημερινή βάση. Δηλαδή για να ξέρει και ο κόσμος οι εκλογές είναι προγραμματισμένες το 2028 εκτός αν τις προκαλέσουν οι ενώσεις με ...αντάρτικο αλλά θα πρέπει να είναι η πλειοψηφία. Κάτι που δεν προκύπτει πως δύναται να γίνει άμεσα! Τώρα όμως έχουμε περίοδο μεταγραφών και όμως αν εξαιρέσουμε τις κινήσεις και ανάγκες σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, μονοπωλούν το ενδιαφέρον νέα που αφορούν το παρασκήνιο: συναντήσεις με ενώσεις και το γύρισμα της πλάτης του Ολυμπιακού στον Γκαγκάτση.

Από την έναρξη της συμμαχίας και σύμπραξης μεταξύ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το πάνω χέρι και τον ρόλο του πρωταγωνιστή, με τον Ολυμπιακό που είναι σε δεύτερη μοίρα και με ρόλο κομπάρσου σε αυτή την (μέχρι πρότινος) συνύπαρξη, η κουβέντα έχει φύγει από το αγωνιστικό και έχει πάει σε τεράστιο ποσοστό, στο ποιος και πώς ελέγχει την ΚΕΔ, στον Λανουά και τις επιλογές του σε ορισμούς και τιμωρίες διαιτητών (αλλά και καταρτισμό των πινάκων διαιτησίας) και γενικά στο παρασκήνιο. Ενώ προκύπτουν και πάντα ονόματα, όπως αυτό του Γιάννη Διαμαντίδη, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και μου κάνει εντύπωση που τώρα τον ...θυμήθηκαν μιας και είναι γνωστός από το 2017 και ίσως πιο πριν. Τίποτα από τα καθαρά αγωνιστικά δεν παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες ομάδες, από το παρασκήνιο και τον έλεγχο αυτού, κάτι που φαίνεται και από τα ελεγχόμενα δικά τους ΜΜΕ και τα θέματα που αναδεικνύουν...

Την ίδια ώρα η απάντηση της ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου στο παρασκήνιο και σε όλο αυτό το... πανηγύρι και τον εξευτελισμό είναι η επένδυση στο ρόστερ της με σημαντικό... μαρούλι στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ήδη η Ένωση έχει δαπανήσει 6.5 εκατ ευρώ για την ενίσχυση της στις θέσεις του κεντρικού αμυντικού και του επιθετικού! Πιο συγκεκριμένα ο Δικέφαλος απέκτησε τον Γκεοργκίεφ δίνοντας 2 εκατομμύρια στην Σλάβια Σόφιας και ...έσταξε 4.5 εκατ ευρώ για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα (απόψε έως αύριο θα έχει ανακοινωθεί αν πάνε όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις του) ο Βάργκα που επέλεξαν οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς! Αν μη τι άλλο αξίζει αναγνώριση στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ η οποία γνωρίζοντας (η ίδια τα ανέδειξε τα θέματα στην πρόσφατη Κουβέντα με όλους στην ΕΠΟ με αφορμή την ΚΕΔ και τον Λανουά) τι πράττουν οι αντίπαλοί της στο παρασκήνιο εκείνη δεν πτοείται και επενδύει στο ποδόσφαιρο και μόνο σε αυτό!

Διότι ακόμη και η προσθήκη ενός τέτοιου σούπερ επιθετικού, ο οποίος σκοράρει κατά ριπάς και έπρεπε να πληρώσει αρκετά για να τον φέρεις (μιας και η Φερεντσβάρος είναι πρώτη στη χώρα της και στην 6η θέση του league stage του Europa League), σε καμία περίπτωση δεν της εξασφαλίζει τίποτα σε ένα πρωτάθλημα όπως το ελληνικό με τα γνωστά ζητήματα του και την προβλεψιμότητά του και στο παρασκήνιο. Για την ακρίβεια με την έως τώρα κατάσταση και εικόνα στο πρωτάθλημα, μάλλον απλά θα υποχρεωθεί το σύστημα, να ακυρώσει περισσότερα γκολ της ΑΕΚ και όχι μόνο του Γιόβιτς. Ωστόσο η σημασία της επένδυσης στο αγωνιστικό είναι τεράστια για τον κόσμο σου και φυσικά προκειμένου να διεκδικήσεις έως τέλος όσα μπορείς να πετύχεις σε Ευρώπη, όπου πρωταγωνιστείς φέτος, αλλά και εντός συνόρων που κυριαρχείς έως τώρα και ας υποχρεωθούν για να σε σταματήσουν να ξεφτιλιστούν ξανά και ξανά...

Αυτό αναγνωρίζει και ο κόσμος. Διότι διαπιστώνει ότι η ομαδα του και ο Μάριος Ηλιόπουλος, αξιοποιεί την ικανότητα του Ριμπάλτα και τις αρετές του Νίκολιτς και φέρνει παικταράδες για να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας παντού και σπρώχνει 4.5 χαρτιά για την προσθήκη φορ και ας έχει τον σούπερ Γιόβιτς, ας γυρίζει πλέον και ο Ζίνι, ας υπάρχει και ένας Πιερό (που θα επιδιωχθεί να πάει αλλού) για τρίτη λύση! Μάλιστα η διοίκηση το κάνει σε σούπερ χρόνο, να ενισχύσει το κιτρινόμαυρο ρόστερ της, προκειμένου να βγει κερδισμένη και σε αυτό: στο timing. Δεν έχουμε την ικανότητα να μαντεύουμε το μέλλον αλλά όσο η ΑΕΚ επενδύει στο ποδόσφαιρο θα βγαίνει κερδισμένη και στο τέλος δεδομένα θα έχει πετύχει πολλά... Σίγουρα θα έχει κερδίσει τον κόσμο της τη στιγμή που τυγχάνει ήδη αναγνώρισης για όσα πετυχαίνει στο χορτάρι.