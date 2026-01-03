Το όνειρο του ΠΑΟΚτσή για τα 100 χρόνια

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και τη συνθήκη μέσα από την οποία ο ΠΑΟΚτσής θα απολαύσει τη νέα κατάσταση στον Σύλλογο.

Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Ποια άλλη ευχή; Ας υλοποιηθούν οι πιο πολλές από αυτές που πήραμε τις τελευταίες ημέρες. Ευτυχισμένο 2026 το 100ο έτος της ιστορίας του ΠΑΟΚ…

«ΠΑΟΚ δεν γίναμε από τους τίτλους…» λέγαμε και έλεγαν πολλοί τα περασμένα χρόνια, μέσα βέβαια σε περιόδους αποτυχιών όπου έπρεπε να δικαιολογηθεί και αυτή η κατάσταση. Αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο από… τον κόσμο του και αυτό αποτελούσε μία περήφανη συνθήκη. Τώρα βέβαια ζούμε εποχή πιο πολλών επιτυχιών και τίτλων που δεν αποτελούν στόχο μόνο για τη χρονιά των 100 ετών. Αλίμονο…

Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ήθελε να κατακτήσει το πρωτάθλημα και στα 98 και στα 99 του χρόνια, θα κάνει τα πάντα για να το πάρει και στα 102! Φέτος στα 100 θέλει να γιορτάσει ΚΑΙ με τον τίτλο, μαζί με όλα τα άλλα που θα γίνουν για να θυμηθούμε αλλά και να μάθουμε την ιστορία του Συλλόγου. Όπως μας είπε και ο καθηγητής Μαραντζίδης που αποτελεί και μέλος της επιτροπής για τα 100 χρόνια… «Ο ΠΑΟΚ αποτελεί το μεγαλύτερο success story της χώρας. Οι πρόσφυγες που ήρθαν ξυπόλυτοι και κατατρεγμένοι, δημιούργησαν αυτή την ομάδα για να τους εκφράζει και κατάφεραν στην πορεία των ετών να γίνουν οι επιτυχημένοι, οι πρωταγωνιστές». Ο καθηγητής που τόνισε πολλές φορές ότι η ιδιαιτερότητα του ΠΑΟΚ είναι ότι φυσικά κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη και διατηρεί τις ρίζες του εκεί, αλλά κατάφερε να εμπλουτίσει την ιδέα του με τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στην οποία έχει κυριαρχήσει.

Αυτός ο ιστορικός χρόνος έχει μπει με τον ΠΑΟΚτσή να βρίσκεται σε καλή αύρα, αφού στο ποδόσφαιρο είναι πάντα ψηλά, με την ομάδα του να έχει παίξει τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση πιο καθαρών συνθηκών ώστε να βιώνουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα σε αντίθεση με το βρώμικο 100-0 περασμένων δεκαετιών. Ευτυχία για τον ΠΑΟΚτσή και για το αγαπημένο μπάσκετ μας, που δημιούργησε δυναμική, έφερε τον κόσμο στο γήπεδο και τώρα μπορεί να βλέπει πολύ πιο ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2025 ο ΠΑΟΚτσής βασανίστηκε. Τα… πώς και τα γιατί τα εξηγήσαμε από τις πρώτες εκείνες ημέρες του καλοκαιριού: «Όλοι θα κατηγορούν τον διχασμό, αλλά ασυναίσθητα με τις πράξεις και τα λόγια τους θα τον τροφοδοτούν». Έτσι έγινε, βιώσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις με το… «εσείς και εμείς» που -και πάλι- ασυναίσθητα χρησιμοποιείται από πολλούς σε συζητήσεις στα social και όχι μόνο, αλλά με το πέρασμα των μηνών μπορεί να κυριαρχήσει η άλλη τάση. Εκείνων που μπορούν να βάλουν τον ΠΑΟΚ πάνω από κάθε πρόσωπο, να χαίρονται με την άνοδο του Συλλόγου και να κόβουν τον βήχα στον όποιο τολμάει να διαχωρίζει τους ΠΑΟΚτσήδες.

Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ μπορεί να χαίρεται με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, προφανώς και με όλα τα άλλα τμήματα. Εκείνος που έφθανε στο σημείο (για παράδειγμα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός του ποδοσφαίρου) να παρακαλάει να χάσει η ομάδα για να «δικαιωθεί», θα απομονώνεται και μέσα από έναν βουβό ανταγωνισμό, να προοδεύουν όλοι. Στο κάτω-κάτω η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν καλές σχέσεις; Υπάρχει τρόπος αυτό να γίνεται βουβά και πάντα προς όφελος, αρκεί ο ένας να ΜΗΝ μπαίνει στα χωράφια του άλλου με ύπουλο ή φανερό τρόπο. Ήθελε και θέλει χρόνο κι αυτή η κατάσταση, οι πιο πολλοί όμως το έχουν πάρει το «μάθημα» και ήδη μία πλειοψηφία απομονώνει όσους επιδιώκουν τον διχασμό. Όσο περνάει ο καιρός εξάλλου, τέτοιες προσπάθειες θα αποκαλύπτονται και πιο εύκολα, όπως εξάλλου έγινε και μέσα στις γιορτές…

Το μήνυμα έχει περάσει σε όλους από την κορυφή μέχρι και τη βάση! Ενότητα, ο ΠΑΟΚ πάνω από όλους και πάμε να ζήσουμε όχι μόνο μία εορταστική χρονιά, αλλά μία μεγάλη ΠΑΟΚτσήδικη περίοδο επιτυχιών…