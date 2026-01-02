Ο Τετέ είναι πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου παρά στον Παναθηναϊκό

Διαβάστε στο Gazzetta όλα τα δεδομένα της υπόθεσης του Τετέ, ο οποίος ζήτησε να φύγει από τον Παναθηναϊκό που έχει δύο σημαντικές προτάσεις για τον Βραζιλιάνο και όλα δείχνουν... διαζύγιο!

Πολύ σημαντικές αναμένονται οι επόμενες ημέρες στο σίριαλ της φετινής μεταγραφικής περιόδου που έχει να κάνει με το μέλλον του Τετέ στον Παναθηναϊκό και την Γκρέμιο. Τα δεδομένα σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta είναι αυτή την στιγμή τα εξής:

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μετά την επιστροφή του από τις χειμερινές διακοπές ζήτησε από την διοίκηση του Τριφυλλιού να φύγει. Να μην συνεχίσει να φορά την πράσινη φανέλα και να επιστρέψει, ιδανικά για εκείνον, στη πατρίδα του και στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Στο ''πράσινο στρατόπεδο'' τις τελευταίες ώρες προέκυψαν δύο σημαντικές προτάσεις. Πράγματα ουσιαστικά και όχι φήμες ή σενάρια ή κρούσεις. Η μία είναι από την Γκρέμιο η άλλη από σύλλογο που δεν έχει προκύψει το όνομά του από το ρεπορτάζ.

Τούτη την στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Super League με 2.8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο συμβόλαιό του βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου παρά στον Παναθηναϊκό, χωρίς αυτό να σημαίνει οριστική εξέλιξη. Εξέλιξη που πιθανότατα θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πώλησης του Τετέ με ποσό που πλησιάζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, θα κινηθεί άμεσα στην αγορά για αντικατάστατη του, ενώ υπενθυμίζουμε πως δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Φερεντσβάρος και Ρόμα για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Europa League.