Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει την προτεραιότητα στους στόπερ, με τον Βάνια Ντρκούσιτς να παραμένει πρώτη επιλογή, σε μια υπόθεση όμως που απαιτεί υπομονή και διαπραγμάτευση.

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό την πρώτη του προτεραιότητα σ’ ότι αφορά τον στόπερ πρώτης γραμμής, που αναζητά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Και στην κορυφή της λίστας παραμένει σταθερά το όνομα του Βάνια Ντρκούσιτς, με τον Δικέφαλο να μην έχει εγκαταλείψει την υπόθεση, παρά τις δεδομένες δυσκολίες.

Ο Σλοβένος κεντρικός αμυντικός απασχολεί τον «Δικέφαλο» εδώ και μήνες, όμως η περίπτωσή του μόνο απλή δεν είναι. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη ρωσική αγορά, η Ζενίτ κοστολογεί τον παίκτη κοντά στα 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους, ένα ποσό που ανεβάζει αισθητά τον βαθμό δυσκολίας και απαιτεί οικονομική υπέρβαση, ειδικά αν συνυπολογιστεί και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος ο Ντρκούσιτς εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Ρωσία, πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Υπάρχει, πάντως, η εκτίμηση ότι με την πάροδο του χρόνου οι απαιτήσεις της Ζενίτ ενδέχεται να προσαρμοστούν σε πιο ρεαλιστικά δεδομένα.

Σε αυτό το σημείο, καθοριστικός μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος του Ιβάν Σαββίδης. Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου», λόγω των διαχρονικών του διασυνδέσεων στη ρωσική αγορά, έχει τη δυνατότητα να «ξεκλειδώσει» υποθέσεις υψηλών απαιτήσεων. Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυροι» περιμένουν να υπάρξει υποχώρηση στο οικονομικό σκέλος, γνωρίζοντας πως με τα σημερινά δεδομένα πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση.

Την ίδια ώρα, δεν μένουν με «δεμένα χέρια». Ο ΠΑΟΚ έχει ενεργοποιήσει και εναλλακτικές λύσεις – ανάμεσά τους και αυτή του Σέρβου Μάρκοβιτς, την οποία αποκάλυψε το Gazzetta – συνεχίζοντας τη συλλογή δεδομένων.