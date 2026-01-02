Με το βλέμμα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του με ένταση και τακτική, την ώρα που το ιατρικό δελτίο παραμένει γεμάτο.

Οι ρυθμοί ανεβαίνουν στη Νέα Μεσημβρία, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων και του πρώτου επίσημου ματς του 2026 που πλησιάζει.

Η προπόνηση της Παρασκευής (02/01) είχε δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με το πρόγραμμα να ξεκινά με προθέρμανση και ασκήσεις με μπάλα, να συνεχίζεται με τακτική σε δύο γκρουπ και τελειώματα εναλλάξ, πριν ολοκληρωθεί με τουρνουά τριών ομάδων, σε υψηλό τέμπο και με ένταση.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε έβγαλαν μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά τόσο στο γήπεδο όσο και στο γυμναστήριο, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς. Οι Πέλκας και Λόβρεν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ Παβλένκα και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Ιβανούσετς δούλεψε στο γυμναστήριο.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο (03/01) με προπόνηση στις 11:00, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, με το βλέμμα στραμμένο στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της νέας χρονιάς.