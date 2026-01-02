Ο ποδοσφαριστής του ΟΦΗ, Ζήσης Καραχάλιος, «έχασε» σήμερα τον πατέρα του και συνεπώς έμεινε εκτός αποστολής για το Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Πένθος στην «οικογένεια» του ΟΦΗ. Ο ποδοσφαιριστής του Ομίλου, Ζήσης Καραχάλιος, «έχασε» τον πατέρα του την Παρασκευή (2/1), παραμονή του Super Cup με τον Ολυμπιακό και τέθηκε εκτός αποστολής για το μεγάλο ματς του Παγκρήτιου (3/1, 17:00).

«Καταρχάς πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη Τύπου, να σας πω για ένα δυσάρεστο γεγονός που έχουμε στην ομάδα μας. Σήμερα ο Ζήσης Καραχάλιος έχασε τον πατέρα του και γι' αυτό το λόγο έμεινε εκτός αποστολής. Όλη η οικογένεια του ΟΦΗ εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας», ήταν η ενημέρωση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μανώλη Βογιατζάκη, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου.

«Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Ζήση, ο οποίος περνάει δύσκολα. Εγώ σαν αρχηγός και ως φίλος του είμαι δίπλα του. Σίγουρα μας δίνει έξτρα κίνητρο επειδή ξέρουμε πόσο θα ήθελε να είναι εδώ», πρόσθεσε από την πλευρά του ο αρχηγός του Ομίλου, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στον Ζήση. Όλη η οικογένεια του ΟΦΗ είναι δίπλα του. Ευχόμαστε να βρει γρήγορα το κουράγιο για να είναι κοντά μας», είπε ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Εκτός του Καραχάλιου στην αποστολή δεν βρίσκονται ο Ράκονιτας και ο Λέουις, ενώ συμπεριλήφθηκαν τα δυο μεταγαφικά αποκτήματα της ομάδας, Άαρον Ισέκα και Αχιλλέας Πούγγουρας.

Η 23αδα του ΟΦΗ για το Super Cup: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης.