Μπενίτεθ για Εθνική Ελλάδας: «Είναι νεανική ομάδα και έχει καλό ομοσπονδιακό προπονητή»
Όταν ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε από την ιταλική «Repubblica» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αναφέρθηκε για πρώτην φορά από τότε που ήρθε στην χώρα μας και στην Εθνική Ελλάδας. Στο σχόλιό του στάθηκε και στον Γιοβάνοβιτς και ως προς αυτό το σκέλος μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Σερβοέλληνα τεχνικό.
Ο έμπειρος τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε: «Εάν μου αρέσει η φόρμουλα με τις 48 ομάδες; Ειλικρινά, όχι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και αυτό αυξάνει τον αριθμό των αγώνων και επιμηκύνει το αγωνιστικό καλεντάρι. Επιπλέον, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μεγάλη.
Καταλαβαίνω ότι νέες Εθνικές ομάδες μπορούν να απολαύσουν τη διοργάνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό βοηθά την ποιότητα του θεάματος. Η Ελλάδα θα βελτιωθεί: είναι μία νεανική ομάδα, έχει καλό ομοσπονδιακό προπονητή και βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Ιταλία του Γκατούζο από την άλλη θα προκριθεί: είναι υπερβολικά δυνατή για να μην τα καταφέρει». Ο Γιοβάνοβιτς είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό στις 26 Δεκεμβρίου του 2023 και ακολούθησαν μετά 5 προπονητές: Τερίμ, Κόντης, Αλόνσο, Βιτόρια και ξανά Κόντης (ενώ υπήρξε και ο υπηρσιακός Κοροπούλης) για να έρθει μετά ο Μπενίτεθ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.