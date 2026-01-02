Ο Μπενίτεθ μιλώντας στον ιταλικό Τύπο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά - από τότε που έκλεισε στον Παναθηναϊκό - για την Εθνική Ελλάδας καθώς και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Όταν ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε από την ιταλική «Repubblica» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αναφέρθηκε για πρώτην φορά από τότε που ήρθε στην χώρα μας και στην Εθνική Ελλάδας. Στο σχόλιό του στάθηκε και στον Γιοβάνοβιτς και ως προς αυτό το σκέλος μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Σερβοέλληνα τεχνικό.

Ο έμπειρος τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε: «Εάν μου αρέσει η φόρμουλα με τις 48 ομάδες; Ειλικρινά, όχι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και αυτό αυξάνει τον αριθμό των αγώνων και επιμηκύνει το αγωνιστικό καλεντάρι. Επιπλέον, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μεγάλη.