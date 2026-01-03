Νέμεθ στο Gazzetta: «Στις κεφαλιές ο Βάργκα είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη!»

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, αλλά και του Ολυμπιακού, Κρίστιαν Νέμεθ, μιλάει στο Gazzetta για την μετακίνηση του Μπαρνάμπας Βάργκα στους κιτρινόμαυρους.

Γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα από το πέρασμά του από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Κρίστιαν Νέμεθ, πλέον αγωνίζεται και πάλι στην πατρίδα του, στην Ουγγαρία, φορώντας την φανέλα της ΜΤΚ. Έτσι, ουδείς… καταλληλότερος να μιλήσει για την μεταγραφή του Μαγυάρου επιθετικού, Μπαρνάμπας Βάργκα, στους κιτρινόμαυρους.

Ο Νέμεθ σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ του συμπατριώτη του, εξηγεί τους λόγους που ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε την απόκτηση του Βάργκα και ξεκαθαρίζει πως η Ένωση θα έχει πολλαπλά κέρδη από την συγκεκριμένη προσθήκη στο ρόστερ της. Μάλιστα, δείχνει να αντιλαμβάνεται και… με το παραπάνω τους λόγους της απογοήτευσης που επικρατεί στον κόσμο της Φερεντσβάρος!

Ξεκινώντας πως σχολιάζεις την μετακίνηση του Βάργκα στην ΑΕΚ;

Είναι μία πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά τον Βάργκα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ, έχει σπουδαία ποιότητα. Ειδικά στον αέρα. Είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός.

Ποιο είναι το πιο δυνατό του στοιχείο;

Οι κεφαλιές του. Στον αέρα είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Το σημαντικό, επίσης, είναι πως είναι ακόμα πολύ διψασμένος. Θεωρώ πως αργήσαμε πολύ να τον ανακαλύψουμε στην Ουγγαρία. Έφτασε να παίξει σε ψηλό επίπεδο σε προχωρημένη, αναλογικά, ηλικία, γύρω στα 27. Είναι, λοιπόν, ακόμα φρέσκος και νέος. Όταν ήταν 20 χρονών, δεν τον ήξερε κανείς στην Ουγγαρία και αυτό διότι αγωνιζόταν στην Αυστρία, σε χαμηλότερο επίπεδο. Όταν, όμως, γύρισε στην Ουγγαρία, πριν από 5-6 χρόνια, απογειώθηκε η καριέρα του. Εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής ομάδας. Είναι ένας ηγέτης για την εθνική.

Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος που αποφάσισε να φύγει από την Φερεντσβάρος και να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ;

Το πρωτάθλημα της Ελλάδας είναι ανώτερο από το ουγγρικό. Θεωρώ, λοιπόν, πως για εκείνον, η ΑΕΚ, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση. Ήθελε να δοκιμάσει κάτι καινούργιο σε αυτή τη φάση της καριέρας του. Φυσικά, και για την Φερεντσβάρος είναι ένα deal που θα φέρει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία της ομάδας. Νομίζω πως οι μόνο δυσαρεστημένοι είναι οι φίλοι της Φερεντσβάρος που βλέπουν την ομάδα τους να παραχωρεί τον πιο ποιοτικό της ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις επιθετικό με αυτά τα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, συνεπώς είναι μία μεγάλη κίνηση από την πλευρά της ΑΕΚ.

Θεωρείς ότι μπορεί να παίξει στο πλευρό του Γιόβιτς;

Ο Γιόβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω ποιον ακριβώς ρόλο έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς για τον Βάργκα, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούν να αγωνιστούν μαζί στην επίθεση της ΑΕΚ. Ο Βάργκα παίζει πολύ καλά με το κεφάλι, ξέρει να κρατάει μπάλα, κινείται εξαιρετικά μέσα στην περιοχή.

Τι γνωρίζεις σχετικά με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή;

Δεν τον γνωρίζω πολύ καλά, αλλά έχω καταλάβει πως είναι ένα πολύ καλό παιδί.

Θεωρείς ότι μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα και να βοηθήσει άμεσα την ΑΕΚ στην επίτευξη των στόχων της;

Πιστεύω ότι μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα. Σίγουρα, θα είναι σημαντικό το πόσο γρήγορα θα κατανοήσουν οι συμπαίκτες του πως θέλει να φέρνουν την μπάλα στο κουτί, πως είναι καλύτερα για εκείνον να τον τροφοδοτούν. Θα αποτελέσει σύντομα έναν game changer για την ΑΕΚ.

Με βάση τη νοοτροπία που γνωρίζεις ότι έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, θεωρείς πως αυτή θα βοηθήσει τον Βάργκα;

Με βεβαιότητα. Ο Νίκολιτς ήταν στην Ουγγαρία και γνωρίζει πολύ καλά τον Βάργκα, έχει πολύ καλή εικόνα για την ποιότητα που διαθέτει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι και ο λόγος που εισηγήθηκε ο Νίκολιτς την απόκτηση του Βάργκα. Όταν έχεις, λοιπόν, την εμπιστοσύνη του προπονητή, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση και μπορείς να αποδώσεις πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το κατάλληλο timing για να κάνει ο Βάργκα αυτό το βήμα στην καριέρα του και πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει να κερδίσει πάρα πολλά από αυτήν την μεταγραφή. Καταλαβαίνω πολύ καλά την απογοήτευση στις τάξεις των φίλων της Φερεντσβάρος.