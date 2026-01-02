Ο Σαντιάγκο Έσε έχει γίνει αποδέκτης κρούσεων αλλά σε καμία των περιπτώσεων σε βαθμό που να καλύπτει τον Ολυμπιακό.

Ο Έσε είναι ένας παίκτης που παραδοσιακά έχει ζήτηση στην μεταγραφική αγορά. Είναι και αυτή μία περίοδος του χρόνου όπου ο Αργεντίνος διεθνής μέσος (που παίζει και εξάρι και οκτάρι ενώ από τον Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιηθεί και πιο ψηλά στον άξονα ως δεκάρι) έχει ξανά κρούσεις ενώ υπήρξαν και οι αναφορές περί Γαλατά και πρόθεσής της να δώσει 20 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Προς ώρας δεν προκύπτει ότι ο Έσε έχει πρόταση ή προτάσεις που να καλύπτουν τον Ολυμπιακό σε επίπεδο του να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία συζητήσεων. Υπάρχουν κρούσεις για εκείνον αλλά ως εκεί.

Για να έκανε κάτι τέτοιο ο πειραϊκός σύλλογος (να καθόταν δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων) θα χρειαζόταν δεδομένα ποσά άνω των 15 ή και των 20 εκατ. ευρώ. Ο Αργεντίνος διεθνής χαφ άλλωστε είναι ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι μία περίπτωση αλά Καμπελά που δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο στην ομάδα και άρα η αποχώρησή του δεν επηρέασε και τόσο. Είναι ένας παίκτης που σε περίπτωση αποχώρησής του πρέπει να βρεθεί ισάξιος αντικαταστάτης του, κάτι που ακόμα και στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να συμβεί.

Ο Έσε έχει κοστίσει στον Ολυμπιακό πάνω από 5 εκατ. ευρώ και με την φανέλα του έχει 115 αγώνες, 2 γκολ και 5 ασίστ. Έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό ένα νταμπλ και ένα Conference League, το ιστορικό αυτό ευρωπαϊκό τρόπαιο.