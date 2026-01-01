Ολυμπιακός: Ο προπονητής Γαλατασαράι ζήτησε τον Έσε σύμφωνα με τους Τούρκους

Νότης Χάλαρης
Μία το διαψεύδουν, μία το επαναφέρουν το ζήτημα του Σαντιάγο Έσε με τη Γαλασαράι, με τον προπονητή των Τούρκων, Οκάν Μπουρούκ να τον ζήτησε για το ρόστερ.

Ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του Ολυμπιακού και των πλάνων του Μεντιλίμπαρ, με τον Αργεντινό χάφ να έχει γραφτεί ήδη σε αρκετές μεταγραφικές λίστες ενόψει Ιανουαρίου.

Η Γαλατασαράι είναι ένα από τα κλαμπ που τον έχουν ξεχωρίσει παρότι στην Τουρκία λένε και... ξελένε για την υπόθεση. Τελευταίο δημοσιεύμα, τονίζει ότι όντως ο προπονητής των Τούκρων, Οκάν Μπουρούκ έχει ζητήσει την απόκτηση του 24χρονου Αργεντινού χάφ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός έχει κυκλώσει την περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσει έναν εκ των Τορέιρα ή Λεμινά.

