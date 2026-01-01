Ολυμπιακός: Ο προπονητής Γαλατασαράι ζήτησε τον Έσε σύμφωνα με τους Τούρκους
Ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του Ολυμπιακού και των πλάνων του Μεντιλίμπαρ, με τον Αργεντινό χάφ να έχει γραφτεί ήδη σε αρκετές μεταγραφικές λίστες ενόψει Ιανουαρίου.
Η Γαλατασαράι είναι ένα από τα κλαμπ που τον έχουν ξεχωρίσει παρότι στην Τουρκία λένε και... ξελένε για την υπόθεση. Τελευταίο δημοσιεύμα, τονίζει ότι όντως ο προπονητής των Τούκρων, Οκάν Μπουρούκ έχει ζητήσει την απόκτηση του 24χρονου Αργεντινού χάφ.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός έχει κυκλώσει την περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσει έναν εκ των Τορέιρα ή Λεμινά.
Transfer çalışmalarını sürdüren #Galatasaray rotasını Yunanistan'a çevirdi.— Banko Spor Haberleri (@bankosporhaber) January 1, 2026
Sarı-kırmızılıların, #Olympiakos forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago #Hezze'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
Teknik Direktör #OkanBuruk'un, #LucasTorreira ve pic.twitter.com/LKHrdu2NVY
