Μία το διαψεύδουν, μία το επαναφέρουν το ζήτημα του Σαντιάγο Έσε με τη Γαλασαράι, με τον προπονητή των Τούρκων, Οκάν Μπουρούκ να τον ζήτησε για το ρόστερ.

Ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του Ολυμπιακού και των πλάνων του Μεντιλίμπαρ, με τον Αργεντινό χάφ να έχει γραφτεί ήδη σε αρκετές μεταγραφικές λίστες ενόψει Ιανουαρίου.

Η Γαλατασαράι είναι ένα από τα κλαμπ που τον έχουν ξεχωρίσει παρότι στην Τουρκία λένε και... ξελένε για την υπόθεση. Τελευταίο δημοσιεύμα, τονίζει ότι όντως ο προπονητής των Τούκρων, Οκάν Μπουρούκ έχει ζητήσει την απόκτηση του 24χρονου Αργεντινού χάφ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός έχει κυκλώσει την περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για να αντικαταστήσει έναν εκ των Τορέιρα ή Λεμινά.