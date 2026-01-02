Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του διεθνή Κύπριου χαφ, Γιάννη Σατσιά, από τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφική προσθήκη για τον Ιανουάριο. Οι Αγρινιώτες επισημοποίησαν τη μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά, από τον ΑΠΟΕΛ. Ο διεθνής Κύπριος χαφ είναι από σήμερα (2/1) στο Αγρίνιο, ώστε να ενταχθεί στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου και υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο γιος τους Μαρίνου Σατσιά είναι κεντρικός μέσος ύψους 1,76μ., αγωνίζεται στο «6» και στο «8», ενώ μπορεί να παίξει και ως δεξί μπακ, θέση στην οποία «πονάει» ο Τίτορμος, καθώς μετά τον τραυματισμό του Γαλιάτσου υπάρχει μόνο ο νεαρός Αγαπάκης ως εναλλακτική του Μαυρία.

Ο Κύπριος μέσος μεγάλωσε στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ, με τον με τον οποίο έχει 118 εμφανίσεις, 8 γκολ και 7 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει πρωτάθλημα (2023-24) και Super Cup (2024-25). Στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 9 εμφανίσεις με την κιτρινομπλέ φανέλα και έδωσε μια ασίστ.

Θυμίζουμε πως τα Καναρίνια έχουν ενισχυθεί στα χαφ με τον Αντριάνο Μπρέγκου και στο κέντρο της άμυνας με τον Γκούσταβ Γκράναθ. Από εκεί και πέρα, ο Παναιτωλικός εντείνει τις επαφές του για εξτρέμ με την ευχέρεια να παίξει ως φορ και φυσικά για τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Λούκας Τσάβες.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Γιάννης Σατσιάς ανήκει από σήμερα στον Παναιτωλικό υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 28.12.2002 και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ, στην επαγγελματική ομάδα του οποίου εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2020. Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα της Εθνικής ομάδας και έχει ήδη 10 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 18.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!».