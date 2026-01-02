Δημοσίευμα του «Transferfeed» βάζει στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Αγιούμπ Ελ Καμπί τη Τζιρόνα, η οποία ψάχνει επειγόντως ενίσχυση στη γραμμή κρούσης.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα από κάθε γωνιά του πλανήτη χάρη στις εκπληκτικές του εμφανίσεις στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου με τρία γκολ και δυο ψαλιδάκια στη φάση των ομίλων έχει αναγκάσει τον κόσμο να παραμιλάει με τα κατορθώματά του.

Η αναγνωρισιμότητα του Μαροκινού φαίνεται πως έχει φτάσει μέχρι και τη La Liga, καθώς δημοσίευμα του «Transferfeed» μπλέκει τον 32χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού με τη Τζιρόνα.

Σύμφωνα με το εν λόγω Μέσο οι Καταλανοί αναζητούν ένα προφίλ για να ενισχυθούν στην επιθετική γραμμή και να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες παραμονής τους στην κατηγορία, με το όνομα του Ελ Καμπί να βρίσκεται κυκλωμένο στην ατζέντα τους.

Αναγνωρίζουν ωστόσο πως πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση από τη στιγμή που η λήξη του συμβολαίου του το επόμενο καλοκαίρι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ αλλά και ομάδων από τη Σαουδική Αραβία.

Συμπληρώνουν μάλιστα πως ο Ελ Καμπί έχει ενημερώσει πως προτεραιότητά του παραμένει ο Ολυμπιακός εφόσον καλυφθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις, με το κείμενο να κάνει αναφορά και σε προηγούμενα δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως οι ερυθρόλευκοι αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσουν από τον Γενάρη.