Μπαμ και δώρο Πρωτοχρονιάς από Ηλιόπουλο σε Νίκολιτς και στον κόσμο της ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη σούπερ περίπτωση του Βάργκα (σε επίπεδο ικανοτήτων και ημερομηνίας ενσωμάτωσης) που κατάφερε να κλείσει ο Ριμπάλτα για φορ...

Από τις τελευταίες μέρες του 2025 φάνηκε, πως για την ΑΕΚ και όλους όσοι κινούνται γύρω από την... κιτρινόμαυρη φυλή, η άφιξη του 2026 θα φέρει ακόμη καλύτερα, σούπερ για την ακρίβεια, μαντάτα σχετικά με την ενίσχυση της Ένωσης και μετά την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ... Λίγες ώρες μετά τον ερχομό του νέου έτους έγινε γνωστό (επί της ουσίας επιβεβαιώθηκε αυτό που αποκάλυψαν οι Ούγγροι) ότι ο Δικέφαλος έφτασε σε συμφωνία με την Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα! Αν μη τι άλλο πρόκειται για εξαιρετική είδηση και εφόσον ολοκληρωθεί (τυπικά είναι αλλά πάντα έτσι πρέπει να τα αναφέρουμε) θα πρόκειται για καλύτερη κίνηση ενίσχυσης της κιτρινόμαυρης γραμμής κρούσης και από την περίπτωση που ήθελε το καλοκαίρι η ΑΕΚ: τον Ντέσερς μιας και ο Ούγγρος διεθνής φορ έχει 70 γκολ σε 2.5 σεζόν και σε 113 ματς!!! Κάτι που αξίζει να πιστωθεί στον Χαβιέρ Ριμπάλτα που δεν εγκατέλειψε ποτέ την περίπτωσή του.

Πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή "Galacticos" της 30ης Δεκεμβρίου, προ ελαχίστων ημερών ντε, είχαμε αποκαλύψει πως παρά τη διαρροή διάψευσης της ΑΕΚ και τα λανθασμένα ρεπορτάζ περί στροφής σε άλλες περιπτώσεις επιθετικών, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου δεν είχε διαγράψει από το κεφάλι του την περίπτωση του Βάργκα! Αντιθέτως είχε κάνει αποκλειστικά focus σε αυτή, όπως είχε συμβεί και το περασμένο καλοκαίρι με τον Ντέσερς που κατέληξε στον Παναθηναϊκό, έτσι και τώρα ο Ριμπάλτα δεν άφησε ποτέ την περίπτωση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού, αντιθέτως επέμεινε αρκετά γιατί μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς είχαν καταλήξει ότι συνιστά την καλύτερη περίπτωση για την επίθεση της ΑΕΚ. Τον ποδοσφαιριστή εκείνον ο οποίος δύναται να ...παντρευτεί καλύτερα με Γιόβιτς και με Ζίνι!

Προφανώς όμως αν δεν ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος και η επιθυμία - διάθεση να δώσει τα χρήματα που απαιτούνταν, να κάνει την υπέρβαση, δεν θα είχαμε αίσιο τέλος στην υπόθεση Βάργκα! Πρόκειται για μεγάλο μπαμ και δώρο Πρωτοχρονιάς από τον ιδιοκτήτη της Ένωσης στον Νίκολιτς αρχικά προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει το αγωνιστικό του πρότζεκτ και στον κόσμο της ΑΕΚ που περίμενε κινήσεις ουσιαστικής ενίσχυσης και απογείωσης του ήδη αξιόλογου δυναμικού του κιτρινόμαυρου ρόστερ. Αν μη τι άλλο με τις δυο πρώτες προσθήκες που έρχονται μάλιστα και πολύ νωρίς στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα, οι φίλοι του Δικέφαλου αισθάνονται ακόμη καλύτερα, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η ομάδα τους είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, ήδη στους "16" του Conference League και στο πλέον βατό μονοπάτι για τον τελικό στον θεσμό του Κυπέλλου...

Διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό πως και ο Μπαρνάμπας Βάργκα αποκτάται νωρίς και αν στα επόμενα 24ωρα έχει έρθει στην Αθήνα θα μπορεί να υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς ακόμη και για την αναμέτρηση με τον Άρη με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να δούμε πότε έρχεται βέβαια για να τελειώσει και τυπικά το θέμα της απόκτησής του από την ΑΕΚ για να διαπιστώσουμε και πότε θα είναι ουσιαστικά διαθέσιμος... Σε τούτο το σημείο να υπογραμμίσω ότι ο 31χρονος διεθνής Ούγγρος φορ επεδίωξε τη μεταγραφή του στην Ένωση και πίεσε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση μιας και υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που έδινε πόσο άνω των 5 εκατ ευρώ στην Φερεντσβάρος για να κάνει δικό της τον Βάργκα: εκείνος βέβαια δεν ήθελε να φύγει από την Ευρώπη και ας ήταν γενναία η προσφορά και για τον ίδιο σε οικονομικό επίπεδο. Πολύ σημαντικό γιατί είναι διαφορετικό να θες πολύ να πας κάπου και να το καταφέρνεις: συνήθως αυτό βγαίνει και στο χορτάρι...

Τώρα μένει για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ η προσθήκη, εξαιρετικά σημαντική και η πιο μεγάλη ανάγκη, του μέσου με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες. Εδώ η Ένωση ψάχνει για παίκτη που πρέπει να κάνει τη διαφορά μιας και έχει αρκετούς μέσους αλλά αναζητεί ένα 6άρι με σούπερ ένταση στο παιχνίδι του και ικανότητα να βγάζει γρήγορα, σωστά και με αποτέλεσμα την μπάλα μπροστά, αυτό θέλει ο Νίκολιτς όπως έχει ο ίδιος δημόσια γνωστοποιήσει. Δύσκολη σίγουρα περίπτωση ενώ για να μη χαλάσω το ...γούρι: θα έπρεπε η ΑΕΚ να κοιτάζει για το δεξί άκρο της άμυνας μιας και εκεί υπάρχει μόνο ο Ρότα! Επίσης θα δούμε τι θα γίνει με τον Πιερό που ήδη ρωτούσαν από Ισραήλ και Τουρκία αν το deal με Βάργκα ανοίγει το δρόμο παραχώρησης του: προφανώς και ισχύει είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή (δανεισμός θα ήταν καλύτερος μιας και υπάρχει και το Μουντιάλ και τα λεφτά ίσως απογειωθούν για την παραχώρησή του).

Καλή χρονιά με υγεία, χαρές, αγάπη, αλληλεγγύη και όσα επιθυμείτε να σας τα φέρει το 2026...