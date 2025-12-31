Βίντεο με την πρώτη προπόνηση του Ανδρέα Τεττέη δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να στέκονται και στην αποθέωση του νεαρού επιθετικού από τους μικρούς φίλους των «πρασίνων».

Στις 30/12 οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις. Όπως ήταν λογικό την τιμητική του είχε ο Ανδρέας Τεττέη με το νέο απόκτημα του «τριφυλλιού» να αποθεώνεται από τους μικρούς φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για την γιορτή του Πανάθα.

Η ΠΑΕ ανέβασε και ένα βίντεο που δείχνει στιγμές από την πρώτη του Τεττέη αλλά και του έτερου νεοαποκτηθέντα, Σωτήρη Κοντούρη. Ενώ φυσικά πολλά ήταν και τα πλάνα με τους μικρούς φίλους των «πρασίνων» που ζητούσαν αυτόγραφα και φωτογραφίες από τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, με τον πρώην παίκτη της Κηφισιάς να γίνεται πόλος έλξης.

Διαβάστε τι είπε ο Ανδρέας Τεττέη στην συνέντευξή του στο Gazzetta για το τι τον έκανε να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού.

Όταν είχε έρθει ο Στέφανος Κοτσόλης ως καλεσμένος στους Galacticos σε ερώτηση για το που θα πας είχε απαντήσει πως πέραν του οικονομικού το θέμα είναι το project που θα επέλεγες εσύ. Τι σε κέρδισε στον Παναθηναϊκό;

«Μου μίλησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος. Μου είπε "έρχεσαι στην ομάδα με δική μου επιλογή" και ότι υπάρχει πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια, ώστε να κάνει το επόμενο βήμα και ο Παναθηναϊκός και εγώ μαζί του».

