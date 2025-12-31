Μαρινάκης: «Ιστορική χρονιά το 2025 για τον Ολυμπιακό, το 2026 να έχει πολλές στιγμές «ερυθρόλευκης» περηφάνιας»

Με μήνυμά του ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέφερε πως για τους Πειραιώτες το 2025 ήταν ιστορικό και ευχήθηκε η νέα χρονιά να έχει πολλές στιγμές «ερυθρόλευκης» περηφάνιας.

Με την κατάκτηση του νταμπλ στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός γιόρτασε το 2025 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική χρονιά, κάτι που ανέφερε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών με μήνυμά του ανέφερε τα εξής: «Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.

Το 2025 ήταν μια ιστορική χρόνια για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε υπερήφανα σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ερυθρόλευκης ιστορίας. 100 χρόνια γεμάτα θριάμβους, δυνατά συναισθήματα και τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πίστη, δύναμη και θάρρος συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε τα ιδεώδη μας και να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη.

Οι νίκες μας γεμίζουν δύναμη και μας κάνουν υπερήφανους. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ακόμα πιο αποφασισμένους ώστε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε! Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά.

Ευτυχισμένο και καλότυχο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών!

Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!».