Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στο προπονητικό φιλικό με την Κ19 στα Σπάτα μοιράζοντας ευχές στον κόσμο για το 2026. «Ξεμούδιασμα» με 5-0 για την πρώτη ομάδα.

Γιορτινό ήταν το κλίμα στα Σπάτα παραμονές Πρωτοχρονιάς, με την ΑΕΚ να δίνει φιλικό με την Κ19 του συλλόγου στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης για το ΑΕΚ Kids Club και τους μικρούς φίλους της Ένωσης να βλέπουν από κοντά τους παίκτες της ομάδας.

Στα Σπάτα το «παρών» έδωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι πάντα δίπλα στην ΑΕΚ. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης είδε το προπονητικό φιλικό της πρώτης ομάδας με την Κ19 και μοίρασε ευχές για το νέο έτος μιλώντας με κόσμο που βρέθηκε στο «Σεραφείδειο».

Οι παίκτες της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ είχαν τη δυνατότητα να ξεμουδιάσουν σε αυτό το προπονητικό διπλό απέναντι στην Κ19 επικρατώντας με 5-0, με δύο γκολ του Γιόβιτς, ένα του Κουτέσα και δύο τέρματα από τον Λιούμπισιτς. Όπως διαβάσατε νωρίτερα, στο φιλικό αγωνίστηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με τον Νίκολιτς να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του και στα δύο ημίχρονα.

Φυσικά οι Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς δεν είναι ακόμα διαθέσιμοι αλλά αναμένεται να μπουν μέσα στο επόμενο διάστημα στις προπονήσεις και να υπολογίζονται και πάλι από τον Νίκολιτς, ενώ όπως είναι γνωστό εκτός με τραυματισμό αναμένεται να είναι μόνο ο Περέιρα με την επανέναρξη της σεζόν στις 11 Ιανουαρίου.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μαζί με τους μικρούς φίλους τους είπαν «αντίο» στο 2025, με τους κιτρινόμαυρους να υπογράφουν αυτόγραφα και να φωτογραφίζονται με τα παιδιά. Οι παίκτες του Νίκολιτς θα έχουν ρεπό την Πρωτοχρονιά και θα επανέλθουν στις προπονήσεις την Παρασκευή (2/1).