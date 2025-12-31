Όμορφες εικόνες από τα Σπάτα στο προπονητικό φιλικό της ΑΕΚ με την Κ19 στη γιορτή του ΑΕΚ Kids Club, όπου πήρε μέρος και ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, παρουσία και του Μάριου Ηλιόπουλου.

Γιορτινό ήταν το κλίμα στα Σπάτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπου οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ από το AEK Kids Club είχαν την ευκαιρία να χαρούν στη γιορτή στο Σεραφείδειο και να παρακολουθήσουν από κοντά το προπονητικό φιλικό της Ένωσης με την Κ19.

Το «παρών» έδωσε και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε το προπονητικό διπλό από το μπουθ του Σεραφείδειου. Στο φιλικό της ΑΕΚ με την Κ19 αγωνίστηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των κιτρινόμαυρων, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Μετά το τέλος του φιλικού έλαβαν χώρα όμορφες στιγμές στα Σπάτα με τους παίκτες της ΑΕΚ να αποχαιρετούν το 2025 με τους μικρούς φίλους της ομάδας τραγουδώντας μαζί τους τα κάλαντα.