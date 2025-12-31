Ο Ότμαν Μπουσαΐντ μπήκε στο πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ και μάλιστα δήλωσε έτοιμος ενόψει του αγώνα (6/1) Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Ο 25χρονος ακραίος επιθετικός είχε την πρώτη του γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του καθώς συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας. Έχοντας μιλήσει με τον Ρούμπεν Ρέγες, ο Ότμαν Μπουσαΐντ συζήτησε και με τον Μανόλο Χιμένεθ σχετικά με τον αγωνιστικό ρόλο του καθώς ο Ισπανός προπονητής του εξήγησε τι ακριβώς περιμένει από αυτόν. Μάλιστα, ο Βελγομαροκινός δήλωσε διαθέσιμος για τον αγώνα (6/1) του Κυπέλλου απέναντι στον Παναιτωλικό, ωστόσο, η συμμετοχή του θα αποφασιστεί αναλόγως του επιπέδου ετοιμότητας που θα δείξει στις προπονήσεις.