Ο Γεράσιμος Μήτογλου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ έχοντας δώσει τα χέρια με τη Σαμπντόρια.

Η ΑΕΚ και ο Γεράσιμος Μήτογλου είχαν καταθέσει εκατέρωθεν προσφυγές, ωστόσο το τελευταίο διάστημα γινόταν προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.

Σύντομα πάντως ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρωνόταν στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ.

Στην Ιταλία μάλιστα θεωρούν σίγουρο ότι θα συνεχίσει στη Σαμπντόρια, με την οποία έχει φτάσει σε συμφωνία. Μάλιστα όπως τονίζουν από τις 3 Ιανουαρίου θα ενταχθεί στην ιταλική ομάδα η οποία αγωνίζεται στη Serie B.

Έτσι ο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς από το ξεκίνημα της σεζόν, θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ μετά από 4,5 χρόνια παρουσίας στους κιτρινόμαυρους έχοντας πραγματοποιήσει 77 συμμετοχές και σκοράροντας πέντε γκολ.