Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2,5 ετών.

Ο Αντριάνο Μπρέγκου είναι η πρώτη προσθήκη του Παναιτωλικού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ συμπεριλήφθηκε ως αντάλλαγμα στο deal με τον Παναθηναϊκό για την πώληση του Σωτήρη Κοντούρη.

Ο 19χρονος μέσος μετακόμισε στο Αγρίνιο για να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2,5 ετών έως το καλοκαίρι του 2028 και ανακοινώθηκε.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Στο Τριφύλλι πιστεύουν πολύ στην εξέλιξη που μπορεί να έχει στο «Emileon» και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει (εξαψήφια) ρήτρα επαναγοράς του.

Θυμίζουμε πως μετά τον Μπρέγκου ο Παναιτωλικός αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τον Σουηδό στόπερ Γκουστάβ Γκρανάθ, ενώ απομένει η οριστική φόρμουλα του deal με τον ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση του Γιάννη Σατσιά. Από εκεί και πέρα ο Τίτορμος «φουλάρει» τόσο για εξτρέμ με την ευχέρεια να παίξει ως φορ και φυσικά για τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Λούκας Τσάβες.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Στο έμψυχο δυναμικό του Παναιτωλικού εντάσσεται ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.05.2006 και αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε επαγγελματίας. Παράλληλα αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες, από την Παίδων έως και την Ελπίδων. Ο αριθμός της φανέλας του θα είναι το 30.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!».