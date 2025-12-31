Εντός 48ώρου ο Άρης θα υποδεχθεί τον Μάρτιν Χόνγκλα στη Θεσσαλονίκη καθώς απομένουν μόνο οι υπογραφές για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Καμερουνέζου μέσου.

Η συμφωνία του Άρη με τη Γρανάδα επιτεύχθηκε έτσι όπως ακριβώς την ήθελε η ελληνική ομάδα. Ο Μάρτιν Χόνγκλα αποκτάται υπό τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι του 2026 και το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει την υποχρεωτική ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του έναντι 1.3 εκατ. ευρώ. Οικονομικά, οι «κίτρινοι» πέτυχαν αυτό που ήθελαν καθώς η αρχική προσφορά τους περιλάμβανε το ποσό του 1.000.000 ευρώ καθώς οι Ισπανοί είχαν θέλει ως απαράβατο όρο ένα αντίστοιχο άνω των 2.000.000 ευρώ.

Αυτός ήταν ο λόγος των έντονων διαπραγματεύσεων και τελικώς η ισπανική ομάδα (ουσιαστικά) συμβιβάστηκε με την προσφορά του Άρη ο οποίος είχε ως σύμμαχο και τον 27χρονο Καμερουνέζο μέσο καθώς ο τελευταίος είχε αποφασίσει την αποχώρησή του από τη Γρανάδα. Κι έτσι, το ποσό της αγοράς δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατ. ευρώ. Αυτή η οψιόν θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να διευθετηθούν τα διαδικαστικά ούτως ώστε ο παίκτης να φθάσει στη Θεσσαλονίκη έως το Σάββατο και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις, αφού φυσικά υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

