Στο στόχαστρο της Κραϊόβα είναι ο εξτρέμ του Άρη Ολιμπίου Μορουτσάν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας.

Ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στον Άρη, δεν έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής.

Ο έμπειρος εξτρέμ, πάντως, έχει όνομα στην πατρίδα του και σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας είναι στο στόχαστρο της Κραϊόβα, η οποία πρόσφατα έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ για το Conference League.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα iamsport.ro: «Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Άρη Θεσσαλονίκης για την απόκτηση του Μορουτσάν, ποδοσφαιριστή που είχε απασχολήσει τον σύλλογο και στο παρελθόν.

Οι άνθρωποι της ομάδας τον θέλουν πάση θυσία, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε ως ελεύθερο, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στη λύση του συμβολαίου του Ρουμάνου, το οποίο έχει ισχύ έως το 2028.

Ο Μορουτσάν δεν έχει βρει την παλιά του φόρμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στον Άρη από την Ανκαραγκουτσού και τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 16 συμμετοχές (700 αγωνιστικά λεπτά), χωρίς να έχει άμεση συμμετοχή σε γκολ.

Η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη είναι 2 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με το transfermarkt.com.

Μένει να φανεί πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο Μορουτσάν στο σύστημα του προπονητή Φιλίπε Κοέλιο (3-5-2), το οποίο περιλαμβάνει δύο επιθετικούς, ενώ στα άκρα αγωνίζονται πλάγιοι μπακ, όπως οι Κάρλος Μόρα, Σάμουελ Τέλες και Νικουσόρ Μπάνκου.

Η καριέρα του Ολίμπιου Μορουτσάν

Ο Μορουτσάν ξεκίνησε την καριέρα του στην Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ το 2015 και έναν χρόνο αργότερα μεταγράφηκε στη Μποτοσάνι. Εκεί τράβηξε το ενδιαφέρον του Τζίτζι Μπεκάλι, με τη ΦΚΣΜ (FCSB) να δαπανά 1.200.000 ευρώ για την απόκτησή του.

Το 2021, η Γαλατασαράι κατέβαλε 4.100.000 ευρώ για τον δεξιό εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε μαζί με τον Αλεξάντρου Τσικαλντάου. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Πίζα, Ανκαραγκουτσού και Άρη Θεσσαλονίκης.

316 αγώνες, 33 γκολ και 54 ασίστ είναι τα συνολικά στατιστικά του Ολίμπιου Μορουτάν σε συλλογικό επίπεδο».