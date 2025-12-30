ΑΕΚ: Πρώτη προπόνηση για Γκεοργκίεφ και επιστροφή στα Σπάτα
Άδεια τέλος για τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι μετά την οκταήμερη άδεια που τους είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψαν το απόγευμα της Τρίτης στα Σπάτα πιάνοντας ξανά δουλειά.
Στην προπόνηση υπήρχε και ένα νέο πρόσωπο, αυτό του πρώτου μεταγραφικού αποκτήματος των κιτρινόμαυρων για τον χειμώνα. Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πήγε στα Σπάτα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του ως το 2030 και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.
Ο 20χρονος Βούλγαρος στόπερ είχε τη δυνατότητα να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες, ξεκινώντας κι αυτός προπονήσεις με τους κιτρινόμαυρους ενόψει της επανέναρξης της σεζόν αργότερα μέσα στον Γενάρη.
Ο Μάρκο Νίκολιτς καλωσόρισε τους παίκτες με ομιλία πριν την έναρξη του προγράμματος και υποδέχθηκε τον Γκεοργκίεφ στο γκρουπ.
