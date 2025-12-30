Οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν μετά την άδεια των γιορτών στα Σπάτα, με τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους.

Άδεια τέλος για τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι μετά την οκταήμερη άδεια που τους είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψαν το απόγευμα της Τρίτης στα Σπάτα πιάνοντας ξανά δουλειά.

Στην προπόνηση υπήρχε και ένα νέο πρόσωπο, αυτό του πρώτου μεταγραφικού αποκτήματος των κιτρινόμαυρων για τον χειμώνα. Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πήγε στα Σπάτα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του ως το 2030 και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.

Ο 20χρονος Βούλγαρος στόπερ είχε τη δυνατότητα να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες, ξεκινώντας κι αυτός προπονήσεις με τους κιτρινόμαυρους ενόψει της επανέναρξης της σεζόν αργότερα μέσα στον Γενάρη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλωσόρισε τους παίκτες με ομιλία πριν την έναρξη του προγράμματος και υποδέχθηκε τον Γκεοργκίεφ στο γκρουπ.