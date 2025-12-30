Ο Ολυμπιακός περιμένει πολύ περισσότερα
Θα ήμουν άδικος εάν υποστήριζα ότι ο Ποντένσε δεν είχε βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε αυτή τη δευτερη επιστροφή του στον νταμπλούχο Ελλάδας.
Υπήρξε ειδικά μια περίοδος μέσα στο φθινόπωρο, όπου ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν πραγματικά καλός, σε Ελλάδα, κυρίως, αλλά και Ευρώπη. Ωστόσο, εάν κάνουμε μια αποτίμηση της παρουσίας του έμπειρου άσου σε αυτό το πρώτο του τετράμηνο της σεζόν, νομιζω ότι θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Ολυμπιακός στο επόμενο πεντάμηνο της σεζόν, έως το τέλος της δηλαδή, περιμένει σαφώς περισσότερα πράγματα από αυτόν.
Άλλωστε, ποιό είναι το πρώτο πράγμα που κρίνει έναν εξτρέμ? Τα νούμερα του. Ο δε Ποντένσε έχει μέχρι στιγμής απολογισμό δύο γκολ κι έξι ασίστ.
Αν αναλύσουμε λίγο παραπάνω τα νούμερα του, θα διαπιστώσουμε ότι οι τρεις ασίστ είναι στο 6-0 επί του Ηρακλή στο κύπελλο κι ότι το ένα γκολ κι άλλη μια ασίστ είναι στο 5-0 επί του Πανσερραικού στο πρωτάθλημα, σε ένα ματς τελειωμένο.
Άρα, η ουσιαστική βοήθεια του Ποντένσε σε επίπεδο γκολ και ασίστ είναι σε δυο παιχνίδια, αμφότερα στο Καραισκάκη: στο Ολυμπιακός-Άρης 2-1 που είχε το ένα γκολ και τη μία ασίστ. Και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 που είχε την εκτέλεση φάουλ για το γκολ με κεφαλιά του Τσρέμι.
Ασφαλώς, η βοήθεια ενός εξτρέμ δεν αποτιμάται μόνο από τα γκολ και τις ασίστ. Αλλά κι από τη γενικότερη απόδοση του, απο τις προσπάθειες που παίρνει, την ενέργεια που βγάζει, την κινητικότητα του, το πόσο προσφέρει ανασταλτικά και πολλά ακόμη πράγματα.
Ακόμη κι έτσι ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι όπως στο πρώτο περίπου δίμηνο της σεζόν ο Ντάνι ήταν πιο καλός, έτσι και στο δεύτερο δίμηνο της σεζόν ήταν λιγότερο καλός. Άρα, από οποία πλευρά κι αν το πάρουμε, είτε απο τους αριθμούς, είτε απο την γενικότερη παρουσία, ο Ολυμπιακός πρέπει να περιμένει πολύ περισσότερα απο τον Ποντένσε.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην αμέσως προηγούμενη χρονιά του στον Ολυμπιακό, πρόπερσι, τα στατιστικά του ήταν 15 γκολ και 13 ασίστ!...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.