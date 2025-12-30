Ο Ολυμπιακός περιμένει πολύ περισσότερα

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για έναν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού.

Θα ήμουν άδικος εάν υποστήριζα ότι ο Ποντένσε δεν είχε βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε αυτή τη δευτερη επιστροφή του στον νταμπλούχο Ελλάδας.

Υπήρξε ειδικά μια περίοδος μέσα στο φθινόπωρο, όπου ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν πραγματικά καλός, σε Ελλάδα, κυρίως, αλλά και Ευρώπη. Ωστόσο, εάν κάνουμε μια αποτίμηση της παρουσίας του έμπειρου άσου σε αυτό το πρώτο του τετράμηνο της σεζόν, νομιζω ότι θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Ολυμπιακός στο επόμενο πεντάμηνο της σεζόν, έως το τέλος της δηλαδή, περιμένει σαφώς περισσότερα πράγματα από αυτόν.

Άλλωστε, ποιό είναι το πρώτο πράγμα που κρίνει έναν εξτρέμ? Τα νούμερα του. Ο δε Ποντένσε έχει μέχρι στιγμής απολογισμό δύο γκολ κι έξι ασίστ.

Αν αναλύσουμε λίγο παραπάνω τα νούμερα του, θα διαπιστώσουμε ότι οι τρεις ασίστ είναι στο 6-0 επί του Ηρακλή στο κύπελλο κι ότι το ένα γκολ κι άλλη μια ασίστ είναι στο 5-0 επί του Πανσερραικού στο πρωτάθλημα, σε ένα ματς τελειωμένο.

Άρα, η ουσιαστική βοήθεια του Ποντένσε σε επίπεδο γκολ και ασίστ είναι σε δυο παιχνίδια, αμφότερα στο Καραισκάκη: στο Ολυμπιακός-Άρης 2-1 που είχε το ένα γκολ και τη μία ασίστ. Και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 που είχε την εκτέλεση φάουλ για το γκολ με κεφαλιά του Τσρέμι.

Ασφαλώς, η βοήθεια ενός εξτρέμ δεν αποτιμάται μόνο από τα γκολ και τις ασίστ. Αλλά κι από τη γενικότερη απόδοση του, απο τις προσπάθειες που παίρνει, την ενέργεια που βγάζει, την κινητικότητα του, το πόσο προσφέρει ανασταλτικά και πολλά ακόμη πράγματα.

Ακόμη κι έτσι ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι όπως στο πρώτο περίπου δίμηνο της σεζόν ο Ντάνι ήταν πιο καλός, έτσι και στο δεύτερο δίμηνο της σεζόν ήταν λιγότερο καλός. Άρα, από οποία πλευρά κι αν το πάρουμε, είτε απο τους αριθμούς, είτε απο την γενικότερη παρουσία, ο Ολυμπιακός πρέπει να περιμένει πολύ περισσότερα απο τον Ποντένσε.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην αμέσως προηγούμενη χρονιά του στον Ολυμπιακό, πρόπερσι, τα στατιστικά του ήταν 15 γκολ και 13 ασίστ!...