Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός της Σλάβεν - που έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό - είδε τον μάνατζέρ του να τοποθοτείται σχετικά με πιθανές προτάσεις στα ΜΜΕ της χώρας του.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι παίκτης που φορά τα χρώματα της Σλάβεν Μπελούπο. Ο Κροάτης στα 20 του χρόνια έχει φέτος 20 ματς με 8 γκολ και 6 ασίστ. Σύμφωνα με αναφορές από το εξωτερικό ο Γιάγκουσιτς - που έχουν ήδη καταγραφειί - που παίζει και στο κέντρο και πίσω από τον φορ και στα άκρα της επίθεσης παρακολουθείται στενά από μια ομάδα της κορυφαίας 5άδας της Γερμανίας καθώς και από τον Ολυμπιακό και άλλες δύο ελληνικές ομάδες.

Ο μάνατζέρ του, Ματέι Σκέγκρο, μιλώντας σε ΜΜΕ της Κροατίας όπως το Sportske τόνισε σχετικά με το ενδεχόμενο κρούσεων από το εξωτερικό: «Δεν υπάρχει τίποτα νέο. Δεν βιάζεται κανείς μας για την όποια επόμενη ημέρα ή την όποια επόμενη ομάδα. Πηγαίνουμε ήρεμα». Η ομάδα του τον έχει δεσμευμένο με συμβόλαιο έως το 2028. Ζητά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του αλλά προσεχώς είναι πιθανό να αξιολογηθεί και πιο ακριβά.