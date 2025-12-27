Ολυμπιακός, μεταγραφές: Το σενάριο για τον Κροάτη μεσοεπιθετικό Γιάγκουσιτς
Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς φορά τα χρώματα της Σλάβεν Μπελούπο. Ο Κροάτης στα 20 του χρόνια έχει φέτος 20 ματς με 8 γκολ και 6 ασίστ. Σύμφωνα με αναφορές από το εξωτερικό ο Γιάγκουσιτς που παίζει και στο κέντρο και πίσω από τον φορ και στα άκρα της επίθεσης παρακολουθείται στενά από μια ομάδα της κορυφαίας 5άδας της Γερμανίας καθώς και από τον Ολυμπιακό και άλλες δύο ελληνικές ομάδες.
Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός συνδέεται με τον συγκεκριμένο παίκτη, χωρίς να επιβεβαιώνεται προς ώρας κάτι παραπάνω. Και βέβαια με βάση την ηλικία του εφόσον προχωρούσε το οτιδήποτε θα ήταν σε λογική επένδυσης για το μέλλον.
