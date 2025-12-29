Παναθηναϊκός και Κοντούρης: Μία στρατηγική επιλογή

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την απόφαση του Παναθηναϊκού να επενδύσει στον Σωτήρη Κοντούρη.

Κατά γενική ομολογία το ελληνικό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα λειψανδρείας στη θέση του αμυντικού μέσου, καθώς δεν έχουν προκύψει στο προσκήνιο ποδοσφαιριστές που να μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο και να φτάσουν να χτυπήσουν την πόρτα της Εθνικής Ελλάδος ή των συλλόγων του big4.

Στο «8» η λάμψη του Χρήστου Μουζακίτη και του Χρήστου Ζαφείρη προσφέρουν λύσεις στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, στο «6» τα πράγματα είναι δύσκολα. Μετά τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Μανώλη Σιώπη υπάρχει το... χάος και μια προσμονή να δούμε τον Νεκτάριο Τριάντη που βγάζει το ψωμί του στο MLS.

Ο Παναιτωλικός, η πιο τίμια και ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας στη σύγχρονη εποχή της Super League, επέστρεψε στον σωστό ποδοσφαιρικό δρόμο τα τελευταία χρόνια, την μοναδική οδό(μαζί με το scouting) που έχουν οι «μικρότερες» ομάδες για να μεγαλώσουν, οικονομικά και αθλητικά.

Εμπιστοσύνη στα παιδιά της ακαδημίας, ανάδειξη, πώληση. Κανείς και ποτέ δεν έχασε από αυτή την διαδικασία αν έμεινε πιστός στο σχέδιο και το πλάνο μέχρι το τέλος.



Ο Σωτήρης Κοντούρης παρουσιάστηκε στη κεντρική σκηνή του ελληνικού πρωταθλήματος πέρσι και φέτος, έγινε βασικός στην Εθνική Ελπίδων και απόλυτα φυσιολογικά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτησή του, δείχνοντας την ξεκάθαρη πρόθεσή του να δυναμώσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του και να αλλάξει μεταξύ άλλων τον «αέρα» των αποδυτηρίων του, βάζοντας επιπλέον κίνητρο και δίψα.

Ένας χαφ με ανεπτυγμένα τα αθλητικά του προσόντα, την κατανόηση του παιχνιδιού, την τεχνική του κατάρτιση και με αρκετή δουλειά μπροστά του στο τακτικό κομμάτι, τις τοποθετήσεις του και την δημιουργικότητά του, τις αποφάσεις του όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Το θετικό είναι πως τόσο στο Αγρίνιο όσο και στην Ελπίδων, έδειχνε έτοιμος να αναλάβει αγωνιστικές ευθύνες, να κάνει το κάτι παραπάνω, να μην παίζει όπως η πλειοψηφία των Ελλήνων κεντρικών χαφ των προηγούμενων ετών. Safe, «αδιάφορα» και την μπάλα στα σίγουρα και δίπλα.

Πέρα από την απόκτηση εντός ταλαντούχου και ελπιδοφόρου χαφ που κίνησε το ενδιαφέρον όλων των «μεγάλων», ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια στρατηγική επιλογή να επενδύσει σε ένα παιδί που με το κατάλληλο και συμβατό σχέδιο εξέλιξης και προόδου, μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημείο αναφοράς στο «6» για την Εθνική Ελλάδος, εκτοξεύοντας παράλληλα την χρηματιστηριακή του αξία.

Με ένα μικρό οικονομικό κόστος(650.000 ευρώ) για τα δεδομένα του στο 2025 όπου έχει πληρώσει τρομακτικές υπεραξίες σε ομάδες και συμβόλαια τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον πιο υποσχόμενο αμυντικό μέσο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ωστόσο, η «δουλειά» δεν σταματά εδώ.

Το κλαμπ πρέπει να δουλέψει μαζί του, να του δώσει χρόνο, χώρο και εμπιστοσύνη να αναπτυχθεί και να λάμψει. Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής έγινε μόνο η «μισή» δουλειά, το άλλο μισό έρχεται στο προπονητικό κέντρο, στο σχέδιο, στην βελτίωσή του.

Το ίδιο προφανώς ισχύει και για τον Ανδρέα Τεττέη, το έτερο νέο πρόσωπο στην αυριανή επιστροφή από την άδεια των Χριστουγέννων...