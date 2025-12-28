Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/12) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά των δυο «αιωνίων» στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Εκκαθάριση τώρα!» θέλουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Livesport: «Το πλάνο της αλλαγής» από τον Μπενίτεθ.
Φως των σπορ: «''Οργώνει'' τη Βραζιλία» για... λαβράκια ο Ολυμπιακός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έλα, Λουις!» ο Αντρέ Λουίς είναι ο «εκλεκτός» των Πειραιωτών.
Ώρα των σπορ: «''Βασίλισσα'' με ψυχή!» η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 82-76.
