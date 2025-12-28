Τα μεταγραφικά των δυο «αιωνίων» στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Εκκαθάριση τώρα!» θέλουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Livesport: «Το πλάνο της αλλαγής» από τον Μπενίτεθ.

Φως των σπορ: «''Οργώνει'' τη Βραζιλία» για... λαβράκια ο Ολυμπιακός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έλα, Λουις!» ο Αντρέ Λουίς είναι ο «εκλεκτός» των Πειραιωτών.

Ώρα των σπορ: «''Βασίλισσα'' με ψυχή!» η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 82-76.