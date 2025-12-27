Ο Μάρκο Μιχόγεβιτς ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Άδοξα ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική καριέρα του Μάρκο Μιχόγεβιτς. Ο τέσσερις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας κεντρικός αμυντικός ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μόλις στα 29 του χρόνια, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από συνεχόμενους τραυματισμούς ανά τα χρόνια.

Ο Βόσνιος ήρθε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2018, όταν ο ΠΑΟΚ τον αγόρασε από τη Σαράγεβο αντί 350.000 ευρώ. Την επόμενη διετία είχε δυο δανεισμούς σε ΟΦΗ - Aούε και το 2020 πουλήθηκε στην Γκεζτέπε αντί περίπου 500.000 ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2024 πήγε στη Ραντνίτσκι και από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ήταν ελεύθερος.

Με τους Θεσσαλονικείς έκανε μόλις μια συμμετοχή σε ματς Super League τη σεζόν 2017-18, όταν η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέκτησε το Κύπελλο στον τελικό με την ΑΕΚκαι έχασε το πρωτάθλημα από την Ένωση του Μανόλο Χιμένεθ, ενώ με τους Κρητικούς την επόμενη αγωνιστική περίοδο είχε 27 εμφανίσεις και 1 ασίστ.

Συνολικά στην καριέρα του έκανε 185 επίσημες εμφανίσεις, σκόραρε 8 γκολ, μοίρασε τέσσερις ασίστ και κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας του με τη Σαράγεβο, τη σεζόν 2014-15.

Η ανακοίνωση του Μιχόγεβιτς

«Και επίσημα τέλος. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμπαίκτες μου, ομάδες, προπονητές, προσωπικό υποστήριξης και ανθρώπους που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε όλη την ποδοσφαιρική μου καριέρα».