Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του στο gazzetta για όσα προβλήματα έβγαλε μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ, πράγματα και καταστάσεις που αν διορθώσει θα έχει πιο πολλές πιθανότητες να πετύχει τους στόχους του.

Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και μακάρι οι ευχές που εισπράξαμε αυτές τις ημέρες να υλοποιηθούν στο πιο μεγάλο ποσοστό.

Για τον ΠΑΟΚ η ευχή είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να φθάσει πιο μακριά από κάθε άλλη φορά στην Ευρώπη… Επειδή χρησιμοποιείται πάρα πολύ έντονα το 2026 όπου ο Δικέφαλος συμπληρώνει 100 χρόνια, οφείλουμε να θυμίσουμε το αυτονόητο! Και το 2027 οι στόχοι ίδιοι θα είναι! Τα 100α γενέθλια καλά είναι και ιδιαίτερα, αλλά και στα 101 δεν θα αλλάξει κάτι. Πρωτάθλημα και κύπελλο και κάτι καλύτερο στην Ευρώπη θα διεκδικεί ο ΠΑΟΚ και στα 101 του χρόνια! Όπως και πέρσι και πρόπερσι που τα κατάφερε…

Για φέτος που ο ΠΑΟΚ κάνει την προσπάθειά του έχει ήδη φέρει καλά αποτελέσματα, έχει δείξει ότι οι προοπτικές υπάρχουν. Είναι ομάδα με ποιότητα, με ισχυρή νοοτροπία νικητή και στα ντέρμπι, σύνολο που μπορεί να παίξει πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν καταλαβαίνει από έδρες και χώρες, όπως φάνηκε και στην Αθήνα με την ΑΕΚ, αλλά και στη Γαλλία με τη Λιλ!

Ο ΠΑΟΚ όμως έχει και αδυναμίες! Εννοείται ότι έχει μειονεκτήματα η ομάδα του Λουτσέσκου, καταστάσεις που επίσης φάνηκαν στα περίπου 30 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Κανείς δεν είναι τέλειος και ο ΠΑΟΚ μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί για να αυξήσει τις πιθανότητές του σε όλους τους στόχους!

Ας δούμε μερικά από τα διαπιστωμένα μειονεκτήματα του ΠΑΟΚ που οφείλει να βελτιώσει με την επανεκκίνηση των αγώνων του:

- Η αμυντική του συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα όταν πιέζεται με γεμίσματα, φυσικά και τα αμυντικά στημένα απέναντι σε ομάδες με δυνατούς παίκτες σε αυτόν τον τομέα. Ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να αποκτήσει και στόπερ με τέτοια χαρακτηριστικά.

- Η φρεσκάδα με την οποία αγωνίζεται ο απόλυτα κομβικός Μεϊτε σε ανάπτυξη αλλά και αμυντική λειτουργία. Δεν μπορεί ο Γάλλος να παίζει στο 90-95% των αγώνων και των λεπτών στα ματς του ΠΑΟΚ. Εκ των πραγμάτων δεν θα έχει την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά, όπως και πράγματι δεν είχε από το Νοέμβριο και μετά. Με την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ρόστερ το οποίο έχει πλέον και τον Ζαφείρη που… τα κάνει όλα στο κέντρο, ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τους πάντες και τα πάντα.

-Στον φορ ο ΠΑΟΚ έχει και φέτος θέμα. Όχι όπως τις περασμένες χρονιές. Με τον Γιακουμάκη στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Λουτσέσκου υπηρετείται εξαιρετικά! Μετά από τον Κρητικό βέβαια, υπήρξαν θέματα. Η ομάδα απέκτησε γρήγορα τον Γερεμέγεφ και εκτιμούν (θα το δούμε…) ότι η ενίσχυση σε όλα όσα ζητάει ο προπονητής θα είναι μεγάλη.

-Μαζί με κάθε τακτική λειτουργία, είναι και συγκεκριμένοι κομβικοί παίκτες που πρέπει να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Παραδείγματα: Ο Μπάμπα να σταθεροποιηθεί. Ο Τέιλορ να τον καλύπτει όσο γίνεται και περισσότερο σε ποιότητα. Ο Ντεσπόντοφ να κάνει 7-8 ματς όπως στη Βουλγαρία με τη Λουντογκόρετς. Ο Καμαρά να πλησιάσει λίγο τα περσινά στάνταρ.

- Σε γενικές γραμμές το πλέον απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ είναι να μη φθάσει και πάλι σε περίοδο με 5-6 τραυματισμούς, κατάσταση που επιβαρύνει και όσους μένουν να παίζουν. Με την επιστροφή βέβαια του Πέλκα που όσο έπαιξε φέτος ήταν πολύτιμος, του Μιχαηλίδη που έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις, του Σάστρε που δίνει λύσεις στον Κένι, μαζί με τις δύο μεταγραφές που έγιναν, άλλη μία με στόπερ και φυσικά του Γιακουμάκη που είναι ή ήταν από τους αναντικατάστατους, ο ΠΑΟΚ γεμίζει αρκετά σε όλες τις θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα είναι ενεργοί 24 παίκτες και πάμε για 27!

Πάνω απ’ όλα και στον ΠΑΟΚ είναι η δουλειά του προπονητή, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι αρκετά από τα ζητήματα της ομάδας αφορούν ή ξεκινούν από πρόσωπα. Παίκτες, ειδικά της δεύτερης γραμμής που δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν επάξια σε σχέση με τους πρώτους και κάπως έτσι επηρεάστηκε η συνολική λειτουργία.

Το βασικό ζήτημα και για τον ΠΑΟΚ είναι η διαχείριση πολλών αγώνων, η διαχείριση όλου του ρόστερ και η σταθερότητα στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ (και κανείς…) δεν θα κερδίσει όλα τα ματς. Ούτε θα παίζει τέλεια σε όλες τις τριάδες αγώνων που ακολουθούν στα προσεχή οκταήμερα.

Όσο όμως ο Λουτσέσκου καταφέρει με όλο το ρόστερ να αντιμετωπίζει καλύτερα τα ήδη διαπιστωμένα προβλήματα, τόσο ο ΠΑΟΚ θα βελτιώνεται σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Όσο μέσα στο 2026 θα αυξάνονται οι λύσεις σε σχέση με αυτό το δύσκολο φινάλε του 2025, τόσο θα αυξάνονται οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ να τα πετύχει όλα…