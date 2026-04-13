Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στη Νέα Μεσήμβρια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον υποδέχτηκαν με αγκαλιές, ως κίνηση συμπαράστασης για την απώλεια του πατέρα του.

Οκτώ μέρες μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά το ταξίδι του στο Βουκουρέστι και έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Οι Ασπρόμαυροι είχαν διήμερο ρεπό και τις προηγούμενες ημέρες δούλευαν υπό τις οδηγίες των συνεργατών του Ρουμάνου τεχνικού, καθώς έπρεπε να παραμείνουν focus ενόψει του μεγάλου ματς της ερχόμενης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ, στη Νεα Φιλαδέλφεια.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε στη Νέα Μεσήμβρια το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα και οι ποδοσφαιριστές του τον υποδέχτηκαν με αγκαλιές, εκφράζοντας του με τη στήριξη τους για τις δύσκολες ώρες που βιώνει.