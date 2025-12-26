Μια σπουδαία κίνηση από τον άλλοτε επιθετικό της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος μοίρασε τρόφιμα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Ο Λιβάι Γκαρσία δεν ξεχνάει ποτέ τις ρίζες του. Ο 28χρονος επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από την εποχή του στην ΑΕΚ, επέστρεψε στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο αυτές τις γιορτές και πήρε την πρωτοβουλία να μοιράσει τρόφιμα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Με χαμόγελο και διάθεση, ο Λιβάι Γκαρσία πήγε από σπίτι σε σπίτι, μοιράζοντας σακούλες γεμάτες τρόφιμα και χαρά. Οι ντόπιοι ενθουσιάστηκαν με την παρουσία του, βλέποντας τον ποδοσφαιριστή όχι μόνο σαν αστέρα που παίζει στην Ευρώπη, αλλά και σαν άνθρωπο που νοιάζεται πραγματικά για τον κόσμο γύρω του.