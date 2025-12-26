ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ετοιμάζει πρόταση για τον Αντράντε λένε οι Ρώσοι
Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ανάρ Ιμπραγκίμοβ πήγε ένα βήμα παρακάτω το φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κέβιν Αντράντε. Ο 26χρονος Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Μπαλτίκα της Ρωσίας κι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο ρεπόρτερ από την Ρωσία ανέφερε πως ο «δικέφαλος του βορρά» ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Αντράντε. Τα χρήματα που έχει σκοπό να ζητήσει η ομάδα του κυμαίνονται μεταξύ των 4 και των 6 εκατ. ευρώ, γεγονός που τον καθιστά μία πολύ «αλμυρή» περίπτωση.
Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει κάποιες πρώτες ανεπίσημες επαφές με την Μπαλτίκα, αλλά και τον ατζέντη του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής ο Κολομβιανός στόπερ έχει παίξει φέτος 21 παιχνίδια έχοντας σκοράρει κι ένα τέρμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.