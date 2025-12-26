Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ρωσία, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει κίνηση για την απόκτηση του Κέβιν Αντράντε.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ανάρ Ιμπραγκίμοβ πήγε ένα βήμα παρακάτω το φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κέβιν Αντράντε. Ο 26χρονος Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Μπαλτίκα της Ρωσίας κι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο ρεπόρτερ από την Ρωσία ανέφερε πως ο «δικέφαλος του βορρά» ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Αντράντε. Τα χρήματα που έχει σκοπό να ζητήσει η ομάδα του κυμαίνονται μεταξύ των 4 και των 6 εκατ. ευρώ, γεγονός που τον καθιστά μία πολύ «αλμυρή» περίπτωση.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει κάποιες πρώτες ανεπίσημες επαφές με την Μπαλτίκα, αλλά και τον ατζέντη του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής ο Κολομβιανός στόπερ έχει παίξει φέτος 21 παιχνίδια έχοντας σκοράρει κι ένα τέρμα.