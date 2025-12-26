Διθυραμβικά σχόλια για ΑΕΚ και Νίκολιτς στην Σερβία: «Έχει αφήσει πίσω του Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, βαδίζει στα βήματα του Μπάγεβιτς»

Η σερβική ιστοσελίδα «Kurir» έκανε ένα εκτενές αφιέρωμα στην δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.

Η δουλειά που έχει κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και η εξαιρετική του πορεία δεν έχει περάσει απαρατήρητη στην πατρίδα του, με την σερβική ιστοσελίδα «Kurir» να δημοσιεύει ένα μεγάλο αφιέρωμα σχετικά με την πορεία της «Ένωσης» επί των ημερών του.

Ο τίτλος του αφιερώματος είναι: «Η... κιτρινόμαυρη μεριά της Αθήνας τρελάθηκε για την Σερβία: Ο πρώην προπονητής της Παρτιζάν είανι έτοιμος να κλέψει τον τίτλο από τους ''ερυθρολεύκους''» ενώ στην εισαγωγή τονίζεται πως η «Ένωση» στο πρώτο μέρος της σεζόν κατόρθωσε να αφήσει πίσω της ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που είναι πιο ακριβές ομάδες.

Το αφιέρωμα για τον Νίκολιτς και την ΑΕΚ

«Στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, η ομάδα από την κιτρινόμαυρη πλευρά της Αθήνας, υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, είναι πρώτη, μπροστά από τους μεγάλους αντιπάλους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Νίκολιτς γνωρίζει ότι έχει μια μεγάλη δουλειά μπροστά του, ότι μόνο το ένα τρίτο του πρωταθλήματος έχει παιχτεί, ότι ο δεύτερος γύρος ακολουθεί, όπως και τα πλέι οφ με τη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν βαθμό περισσότερο από τον Ολυμπιακό και δύο από τον ΠΑΟΚ.

Στη μάχη για το πρωτάθλημα, ο Μάρκο Νίκολιτς στηρίζεται σε τρεις Σέρβους διεθνείς, τους Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Οι δύο πρώτοι έφτασαν στην Αθήνα το καλοκαίρι ως ελεύθεροι, ο πρώτος από τη Μίλαν, ο δεύτερος από την Πόρτο, αποφασισμένοι να κάνουν επανεκκίνηση στην καριέρα τους. Ο τρίτος τους καλωσόρισε στην OPAP Arena. Εκτός αυτών, υπάρχουν κι άλλα σημαντικά ονόματα στο ρόστερ, όπως ο Μεξικανός Ορμπελίν Πινέδα, ο Πορτογάλος Ζοάο Μάριο, ο Ρουμάνος Ραζβάν Μαρίν, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και ο αρχηγός και θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου Πέτρος Μάνταλος…

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει στους παίκτες, τελειώνοντας με τα εξής λόγια: Fight, believe and never give up. Παλέψτε, πιστέψτε και ποτέ μην το βάζετε κάτω!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ έχει ρόστερ με μικρότερη αξία σε σχέση με τους αντιπάλους της στην Ελλάδα, 70.480,000 ευρώ. Ο Ολυμπιοακός έχει μια ακριβή ομάδα, με το Transfermarkt να υπολογίζει την αξία της σε 136.450.000 ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει αξία 89.250.000 ευρώ. Η τέταρτη μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός έχει επίσης μια ακριβή ομάδα (87.150.000 ευρώ) και βρίσκεται μόλις στην έκτη θέση.

Επιπρόσθετα στην επιτυχία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε σημαντικά αποτελέσματα με την ΑΕΚ στο Conference League. Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι με την Κραϊόβα, την τελευταία αγωνιστική της League Phase και μια εντυπωσιακή ανατροπή στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-2, η ΑΕΚ κέρδισε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16». Θα είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ θα παίξει στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια. Ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος δεν λυπήθηκε τα λεφτά και ανέβασε το πριμ σε 500.000 ευρώ, επιβραβεύοντας το προπονητικό τιμ και τους παίκτες για τη μεγάλη τους επιτυχία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε τον σεβασμό στην κιτρινόμαυρη πλευρά της Αθήνας. Αν κερδίσει τον τίτλο και προχωρήσει στην Ευρώπη, θα μπορεί να σταθεί δίπλα σε έναν άλλον Σέρβο, που έγραψε ιστορία στην ΑΕΚ κάποιες δεκαετίες νωρίτερα. Ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, πρώτα ως προπονητής και μετά ως προπονητής. Έχει κερδίσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα, καθώς και το Κύπελλο, το Λιγκ Καπ και το Σούπερ Καπ».