Η επίδραση του Μπενίτεθ και η νοοτροπία νικητή του Νίκολιτς

Ράφα Μπενίτεθ: Ένα όνομα ανάλογο του μεγέθους του πρότζεκτ που σχεδιάστηκε

Όταν ο Ρουί Βιτόρια αποχωρούσε από τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο Χρήστος Κόντης αναλάμβανε χρέη υπηρεσιακού τεχνικού, κανείς δεν περίμενε αυτό ππου θα ακολουθούσε, ειδικά από την στιγμή που αρχικά ακουγόταν το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος προσέλαβε τον Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβουλο και στην ουσία έβαλε μπροστά το μεγαλύτερο πρότζεκτ στα χρόνια που βρίσκεται στον διοικητικό θώκο του «τριφυλλιού».

Ένα τέτοιο εγχείρημα χρειαζόταν κι έναν άνθρωπο αντίστοιχου διαμετρήματος στον πάγκο και γι' αυτό ήρθε στην ομάδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο σπουδαιότερος, βάσει βιογραφικού, τεχνικός που πάτησε ποτέ στην Ελλάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε όλο το πακέτο που έψαχναν οι «πράσινοι». Υψηλό επίπεδο προπονητικής ικανότητας, τεράστιο κύρος που πηγάζει από τις επιτυχίες του παρελθόντος και όρεξη για να δείξει πως δεν είναι απλός ένας θρύλος, αφού όπως είπε και ο ίδιος στην παρουσίασή του, έχει ακόμη πολλά να δώσει και ο χαρακτηρισμός αυτός τον κάνει να αισθάνεται το αντίθετο.

Η συνεργασία αυτή δεν αποσκοπούσε στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, αλλά στην προετοιμασία μια ομάδας για να μπει στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, η οποία θα είναι αντάξια των προσδοκιών. Φυσικά στο ενδιάμεσο διάστημα ο στόχος είναι να διεκδικήσει όσους περισσότερους τίτλους μπορεί.

Από τις πρώτες του στιγμές στην Ελλάδα εκείνος κέρδισε την αποδοχή και τον σεβασμό του κόσμου με την απλότητα και την ειλικρίνειά του. Δεν ήρθε να υποσχεθεί πρωταθλήματα και επιτυχίες, αντιθέτως τόνισε πως το πρότζεκτ αυτό, που έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός συνόλου ικανό να διεκδικεί τρόπαια, χρειάζεται χρόνο και υπομονή.

Όταν όλοι είχαν ενθουσιαστεί μ' αυτό το 6/7 στο ξεκίνημά του, εκείνος φρόντιζε να τους προειδοποιεί για τις στραβές που θα έρθουν μιλώντας στις δηλώσεις του για τις δύσκολες μέρες που μπορεί να προκύψουν, οι οποίες, καλώς ή κακώς, υπάρχουν σε μία εξελικτική διαδικασία.

Στο δύσκολο αυτό ξεκίνημά του εκείνος αγκάλιασε τους παίκτες που υπήρχαν στο ρόστερ, ανοίγοντας το ροτέισον και δίνοντας ευκαιρίες στην πλειονότητα αυτών, περνώντάς τους έτσι και από μία διαδικασία αξιολόγησης σε συνδυασμό με όσα έβλεπε καθημερινά στις προπονήσεις. Ταυτόχρονα υπήρξε ασπίδα για κείνους στην σωρεία κραυγαλέων ατομικών λαθών που έγιναν από κάποιους εξ' αυτών το τελευταίο διάστημα.

Και φαίνεται πως η συμπεριφορά του αυτή σε συνδυασμό με το προπονητικό του μέγεθος, κέρδισε τους ποδοσφαιριστές του, αφού εκείνοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για κείνον όπου βρεθούν κι όπου σταθούν.

Σε τακτικό επίπεδο εκείνος έφερε μία διαφορετική φιλοσοφία, η οποία περιστρέφεται γύρω από την λέξη ισορροπία. Δεν ενδιαφέρεται να έχει η ομάδα του την κατοχή, θέλει όμως να πιέζει σωστά μπροστά, να επακτά την μπάλα και να επιτίθεται σε καταστάσεις τρανζίσιον. Σε καμία όμως από τις στιγμές αυτές δεν επιθυμεί να αμελείται η αμυντική λειτουργία της ομάδας, που είναι για κείνον πρωταρχικό ζητούμενο. Κάτι που φαίνεται άλλωστε και από την μείωση που έχει υπάρξει στην απειλή που δέχονται οι «πράσινοι» από τον ερχομό του κι έπειτα. Οι ευκαιρίες των αντιπάλων του «τριφυλλιού» έπεσαν από το 1,02xGa ανά ματς των προκατόχων του στο 0,61xGa την περίοδο του Ισπανού κόουτς. Διαφορά ιδιαίτερα σημαντικά. Να σημειωθεί πως εκείνος έχει δώσει τρία ματς λιγότερα ενώ έχουμε αφαιρέσει τα πέναλτι.

Η όλη αποδοχή που υπάρχει προς το πρόσωπό του από τον οργανισμό, τους ποδοσφαιριστές, αλλά και από τον κόσμο του αποτελεί σημείο-κλειδί για να εξασφαλίσει τον χρόνο και την υπομονή που χρειάζεται για να δουλέψει το νέο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Αφού με την κατάσταση που υπήρχε πριν τον ερχομό του, δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει άλλος που θα εξασφάλιζε στον σύλλογο τα δύο αυτά βασικά συστατικά με το διαμέτρημά του και μόνο.