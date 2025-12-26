Ο Μπακασέτας είδε από κοντά το Νικς - Καβαλίερς

Ο Τάσος Μπακασέτας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για διακοπές και δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι NBA από κοντά.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες άδειας που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ προκειμένου να περάσει λίγες στιγμές χαλάρωσης στη Νέα Υόρκη με την σύντροφό του.

Με την ευκαιρία που βρέθηκε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, εκείνος πήγε να παρακολουθήσει κι έναν αγώνα ΝΒΑ στο «Maddison Square Garden» όπου οι Νιού Γιορκ Νικς αντιμετώπισαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, παιχνίδι το οποίο τελικά και κέρδισαν με 126-124.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος ανέβασε ένα story από τον αγώνα όπου κάθεται μπροστά μπροστά κάτω από την μία μπασκέτα.