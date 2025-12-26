Ο Ιρανός στράικερ έχει κάνει μία άκρως δυναμική αρχή στον Ολυμπιακό και είναι ο καλύτερος παίκτης σε αναλογία τελικών με γκολ στην ομάδα!

Ο Ταρέμι όταν πρωτοέκλεισε στον Ολυμπιακό δεν ήταν από τις περιπτώσεις που μπορεί να πει ή να γράψει κανείς 'να ήρθε άλλη μία προσθήκη'. Ήταν μία πολύ δυνατή μεταγραφή που στις τάξεις των Ερυθρόλευκων ήξεραν ότι θα τους δώσει πολλά.

Σε πρώτη φάση και ενώ οδεύουμε προς το 2026 ο Μεχντί Ταρέμι έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις επιδόσεις των Ελ Καμπί και Ελ Αραμπί! Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Λίγκας Ο Ιρανός διεθνής στράικερ χάρις στα 7 του γκολ στα 10 πρώτα του παιχνίδια στο Πρωτάθλημα έχει κάνει καλύτερη επίδοση στο ξεκίνημά του από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί (τέσσερα γκολ στα δέκα πρώτα) και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί (πέντε τέρματα στα πρώτα δέκα). Υπό αυτό το πρίσμα το ξεκίνημα του Ταρέμι είναι εξαιρετικό.

Ο Ταρέμι έβαλε το τελευταίο του χρονικά γκολ με πέναλτι - που κέρδισε ο ίδιος - στο 1-1 με την Κηφισιά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έχοντας 7 γκολ σε 15 τελικές έχει την τοπ σχετική αναλογία στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Οι τοπ σκόρερ του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα

Ελ Καμπί: 12 γκολ σε 14 αγώνες

Ταρέμι: 7 γκολ σε 10 αγώνες

Τσικίνιο: 4 γκολ σε 14 αγώνες

Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού σε αναλογία τελικών / γκολ