Άλλες έκαναν... θόρυβο, άλλες ξεχώρισαν στην πορεία. Η Stoiximan Superleague ρίχνει την αυλαία της για το 2025 και το Gazzetta καταγράφει τις μεταγραφές του καλοκαιριού και όχι μόνο που ξεχώρισαν.

Το 1/3 του φετινού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε στη Stoiximan Superleague και ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής για τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, έχουν βγει.

Παίκτες που ήρθαν ως... βόμβες και μέχρι τώρα το επιβεβαιώνουν, περιπτώσεις που κάνουν υπερήφανους το τμήμα σκάουτινγκ και άλλοι που ήρθαν αθόρυβα αλλά ανάγκασαν το κοινό του ελληνικού ποδοσφαίρου να τους κοιτάξουν.

Το Gazzetta καταγράφει τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμή στην πρώτη τους σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, αναλύει τι προσφέρουν στις ομάδες του και τους συστήνει στον κόσμο.

Μεχντί Ταρέμι (Ολυμπιακός)

Στα 33 του χρόνια αποφάσισε να περάσει το... κατώφλι του Ρέντη και να αποτελέσει μία από τις μεταγραφικές «βόμβες» της τελευταίας 15ετίας στον Ολυμπιακό. Ο Μεχντί Ταρέμι άφησε την Ίντερ για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» και χάρισε στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ένα ακόμα κανόνι δίπλα σε Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ.

Ο Ιρανός στράικερ έδειξε από την πρώτη στιγμή την ποιότητα του και την επιρροή του στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει τα 11 γκολ και τις 2 ασίστ σε 19 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, την ίδια στιγμή που στο πρωτάθλημα έχει φτάσει τα επτά τέρματα σε δέκα αγωνιστικές.

Ντάνιελ Ποντένσε (Ολυμπιακός)

Τον ξέρουν και τους ξέρει. Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε για δεύτερη φορά στο «λιμάνι» της καρδιάς του και ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ με σκοπό να μείνει μόνιμα στον Πειραιά. Μία από τις ακριβότερες πωλήσεις του Ολυμπιακού (20 εκατ. ευρώ σχεδόν) και εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του Conference League το 2024.

Από τη στιγμή που γύρισε στην Ελλάδα, η ποιότητα του μεταφέρεται στο χορτάρι. Μία κίνηση μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα και να προκαλέσει τα αμυντικά ρήγματα που ψάχνει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Σε 18 ματς που έχει αγωνιστεί, έχει πετύχει δύο τέρματα και έχει μοιράσει συνολικά έξι ασίστ, αποτελώντας βασικό και αναντικατάστατο εργαλείο στα χέρια του Ισπανού προπονητή.

Πέδρο Τσιριβέγια (Παναθηναϊκός)

Γέννημα-θρέμμα της Λίβερπουλ και για μία 5ετία βασικό γρανάζι στη μεσαία γραμμή της Ναντ. Ο Πέδρο Τσιριβέγια ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή για την ποιότητα του στον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ, απογειώθηκε και ανέλαβε ρόλο ηγέτη στον άξονα του «τριφυλλιού».

Μέχρι στιγμής έχει φτάσει τις 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας δύο ασίστ και συνολικά 2.032 αγωνιστικά λεπτά με τη πράσινη φανέλα.

Αντρέας Τεττέη (Κηφισιά/Παναθηναϊκός)

Η αποκάλυψη της φετινής Stoiximan Superleague. Ο Αντρέας Τεττέη τα... έσπασε με την Κηφισιά και μέσα σε ένα εξάμηνο είδε την αξία του να απογειώνεται, να βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και παράλληλα ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του αντί 2,2 εκατ. ευρώ.

Όλα αυτά είναι η επιβράβευση για την ηγετική μορφή που έχει λάβει στην Κηφισιά όπου σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχει βρει 6 φορές δίχτυα ενώ έχει μοιράσει 4 ασίστ.

Γιώργος Γιακουμάκης (ΠΑΟΚ)

Επιστροφή στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια παρουσίας σε Ολλανδία, Σκωτία, Ατλάντα και Κρουζ Αζούλ και μεταγραφές που συνολικά έφτασαν τα 16 εκατ. ευρώ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ και πήρε τον δρόμο του επαναπατρισμού με τη μορφή δανεισμού και ενοίκιο ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Αν και χρειάστηκε λίγο χρόνο προσαρμογής, ο 31χρονος φορ έχει βρει εννιά φορές τα αντίπαλα δίχτυα, πέντε εξ αυτών στο πρωτάθλημα ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά σε 20 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας τον πρώτο... βιολί της επιθετικής λειτουργίας του Δικεφάλου.

Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)

Εξελίχθηκε σε βασική μονάδα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Φιλίπε Ρέλβας κόστισε σχεδόν 3,3 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ για να τον αγοράσει από την Γκιμαράες και πλέον έχει γίνει ένας από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ.

Ο 26χρονος στόπερ εντυπωσιάζει κάθε φορά με τις εμφανίσεις του και είναι η αθόρυβη δύναμη του Σέρβου προπονητή στα μετόπισθεν, κουμπώνοντας εξαιρετικά είτε με τον Βίντα, είτε με τον Μουκουντί. Έως τώρα μετρά 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με συνολικό χρόνο συμμετοχής το 2.268 λεπτά ενώ έχει και δύο γκολ στα προκριματικά του Conference League.

Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ)

Στα 27 του χρόνια και έπειτα από μία τεράστια καριέρα σε Άιντραχτ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν μεταξύ άλλων, ο Λούκα Γιόβιτς αποτέλεσε τη μεταγραφική... βόμβα του καλοκαιριού και σιγά-σιγά εξαργυρώνει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ΑΕΚ.

Ο Σέρβος φορ έχει φτάσει τα 11 γκολ φέτος σε συνολικά 24 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τα 7 από αυτά να είναι σε 14 ματς πρωταθλήματος με αποτέλεσμα να είναι 3ος στην σχετική κατηγορία πίσω από Όζμπολτ (8) και Ελ Καμπί (12).

Σεμπάστιαν Παλάσιος (Λεβαδειακός)

Η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 για την Ταγιέρες της Αργεντινής δεν ήταν το φινάλε του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποφάσισε να γυρίσει στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι για τον Λεβαδειακό και μέχρι στιγμής δείχνει να έχει... αναγεννηθεί.

Με το «τριφύλλι» είχε δύο καλές σεζόν με 10 γκολ και 1 ασίστ το 2021/22 και με 6 γκολ και 7 ασίστ το 2023/24 αλλά με τον Λεβαδειακό ήδη μετράει 4 γκολ και 5 ασίστ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και δείχνει ικανός να φτάσει το δικό του ρεκόρ καριέρας.

Τζόκα (Βόλος)

Από τις πιο ποιοτικές προσθήκες σε ομάδες εκτός του Big-5. Στα 29 του, ο Τζόκα άφησε την Τουρκία για να φορέσει τη φανέλα του Βόλου και παρότι ήρθε σχεδόν αθόρυβα στην ομάδα της Μαγνησίας αλλά κάνει μέχρι τώρα αρκετό θόρυβο σε αριθμούς.

Συνολικά τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις για τον έμπειρο μεσοεπιθετικό που είναι ο... μαέστρος του Φερνάντο στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.