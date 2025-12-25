Το πρώτο δείγμα γραφής για τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και τα στοιχεία που δείχνουν το... βουνό που έχει ποδοσφαιρικά να ανέβει ο Ισπανός προπονητής. Γράφει ο Νίκος Αθανασίου.

Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία, ευτυχία, χαμόγελα και στιγμές αναλλοίωτες στον χρόνο. Μα πάνω από όλα υγεία, το μεγαλύτερο αγαθό σε αυτή την ζωή. Πάμε και στα δικά μας, τώρα, τα πεζά, τα ποδοσφαιρικά, τα Παναθηναϊκά.

Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε part1: Ο τελευταίος που φταίει για το αγωνιστικό χάλι του Παναθηναϊκού στη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Για την ακρίβεια δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη την δεδομένη χρονική στιγμή, έχοντας κληθεί να γίνει ο τρίτος που κάθεται στον πάγκο αυτή την σεζόν και ο έκτος τα τελευταία δύο χρόνια.

Δεν έχει κάνει προετοιμασία, το ρόστερ και οι επιλογές δεν είναι δικές του και πάνω από όλα δεν είναι μάγος. Αύριο συμπληρώνονται δύο χρόνια από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό λάθος στην ιστορία του κλαμπ, το οποίο πληρώνει πολύ ακριβά το Τριφύλλι μέχρι και σήμερα.

Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε part2: Όταν ένας ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος φέρνει έναν προπονητή αυτής της αξίας, του βιογραφικού και των απολαβών του Ράφα, ακόμη και στα 65 του, δημιουργείται αυτόματα η απαίτηση για βελτίωση, πρόοδο μέσα στη σεζόν και επίτευξη των μίνιμουμ των στόχων. Έχουν υπάρξει προπονητές που τα κατάφεραν στο παρελθόν να πετύχουν έστω τα αυτονότητα, αναλαμβάνοντας μεσούσης της χρονιάς. Οπότε η ίδια και παραπάνω απαίτηση υπάρχει για τον Ίβηρα προπονητή.

Μετά την μίνι προετοιμασία τον Ιανουάριο-που θα ήταν κανονική αν δεν υπήρχαν οι οκτώ ημέρες της άδειας- την επιστροφή των βασικών που τόσο έλειψαν(Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Ντέσερς) και τις αρκετές μεταγραφές που θα γίνουν, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να δείχνει πράγματα στο χορτάρι και να γίνεται καλύτερος από παιχνίδι σε παιχνίδι, γλιτώνοντας για αρχή την καταστροφή να μείνει εκτός τετράδας και εν συνεχεία πηγαίνοντας μακριά στην Ευρώπη και κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος.

Αν εξετάσουμε το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού του Μπενίτεθ στο πρωτάθλημα, θα διαπιστώσουμε και στους αριθμούς πως πρόκειται για ένα σύνολο, το οποίο χρειάζεται τεράστια πρόοδο σε κάθε φάση του παιχνιδιού.

Στα πρώτα οκτώ παιχνίδια στη Super League, οι ''πράσινοι'' δημιουργούν 1.45xGoals ανά παιχνίδι και επιτρέπουν 1.3xGoals στον αντίπαλο ανά ματς. Πρόβλημα. Μεγάλο. Μέτρια παραγωγή, κάκιστη αμυντική λειτουργία που επιτρέπει πάρα πολλά για ομάδα αυτού του επιπέδου.

Ο φετινός Παναθηναϊκός ή ο μέχρι στιγμής Παναθηναϊκός του Ράφα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον παλαιότερο εαυτό του. Ποιόν εαυτό του; Δεν υπάρχει σημείο προπονητικής αναφοράς εδώ και δύο χρόνια.

Αν δούμε απλά τον φετινό ανταγωνισμό θα καταλάβουμε το βουνό που έχει να ανέβει ο έμπειρος κόουτς. Συγκρινόντας μάλιστα το Τριφύλλι με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και την ΑΕΚ του Νίκολιτς θα καταλάβουμε πολύ εύκολα πως η διαφορά στον βαθμολογικό πίνακα είναι ίσως και κολακευτική για την απόδοση των ''πρασίνων'' σε σχέση με τους φετινούς διεκδικητές του τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός έχει 1.45xG ανά ματς ενώ ο Ολυμπιακός 2.2, η ΑΕΚ 1.88 και ο ΠΑΟΚ, 1.84. Όσον αφορά την άμυνα στο 1.3 του Τριφυλλιού, οι ''ερυθρόλευκοι'' είναι στο τρομερό 0.54, ο ΠΑΟΚ στο πολύ καλό 0.72 και η ΑΕΚ στο 0.92 που χρήζει βελτίωσης.

Φυσικά οι έτεροι τρεις είναι ομάδες του προπονητή τους. Ο Μεντιλίμπαρ τρίτη χρονιά, ο Λουτσέσκου πέμπτη, ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι και ο Ράφα πριν δύο μήνες.

Όπως τα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτές οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, σκληρές αλλά απόλυτα ποδοσφαιρικές. Μόνο που είναι άλλο πράγμα η δυσκολία, άλλο το ''δεν διεκδικώ άμεσα τον τίτλο'' και άλλο το ''παλεύω για την τέταρτη θέση με τον Λεβαδειακό'', το οποίο μέσα από την πρόοδο είναι υποχρεωμένος να αλλάξει ο σύλλογος, σεβόμενος τον εαυτό του...