Ο «καυτός» Γενάρης του Παναθηναϊκού με 6 ματς σε 19 μέρες

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και πάει κατευθείαν με το πόδι στο... γκάζι παίζοντας για το μέλλον του στο Κύπελλο, το πλασάρισμά του στην Ευρώπη και τρία ματς πρωταθλήματος.

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψουν στο Κορωπί από την άδειά τους και να σηκώσουν... μανίκια ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Αυτές μπορεί να ξεκινούν στις 11 του Γενάρη με τον Πανσερραϊκό και να υπάρχει ενδιάμεσα ένα ικανοποιητικό διάστημα για δουλειά, όμως από την ημερομηνία εκείνη και μέχρι το τέλος του μήνα, το «τριφύλλι» θα δώσει έξι παιχνίδια σε Ελλάδα (Κύπελλο, πρωτάθλημα) και Ευρώπη μέσα σε μόλις 19 μέρες.

Μιλάμε για έναν αγώνα κάθε 3,2 μέρες, οι οποίοι θα κρίνουν το μέλλον του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο και το πλασάρισμά του στην League Phase του Europa League. Το «τριφύλλι» στο Κύπελλο θα παίξει στα προημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα στο νικητή που θα προκύψει από την φάση των «16» και τον αγώνα μεταξύ του Άρη και του Παναιτωλικού και μάλιστα σε ματς νοκ άουτ.

Όσον αφορά την Ευρώπη, οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει την παρουσία του στις νοκ άουτ φάσεις της διοργάνωσης, όμως με τα αποτελέσματά τους κόντρα σε Φερεντσβάρος και Ρόμα θα κριθεί το αν εκείνοι θα αναγκαστούν να παίξουν και στην ενδιάμεση φάση, αν τερματίσουν στις θέσεις 9-24, άρα θα δώσουν δύο επιπλέον παιχνίδια τον Φλεβάρη, όπως έγινε και πέρυσι στο Conference League ή θα κατορθώσουν να βρεθούν στην προνομιούχο πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και θα πάνε απευθείας στους «16» του Europa League, αγωνιζόμενοι ξανά τον Μάρτιο.

Παράλληλα, τα ματς του πρωταθλήματος είναι από μόνα τους όλα κρίσιμα λόγω του πόσο πίσω έχει μείνει ο Παναθηναϊκός στην βαθμολογία όντας έκτος με 22 βαθμούς. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στο -15 από την πρώτη ΑΕΚ, το -14 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, το -13 από τον τρίτο ΠΑΟΚ και το -6 από τον τέταρτο Λεβαδειακό. Οπότε στην ουσία στην διοργάνωση αυτή είναι αυτό που λέμε πως κάθε ματς είναι ένας τελικός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Γενάρη

11/01 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (Stoiximan Superleague)

- Πανσερραϊκός (Stoiximan Superleague) 13-14-15/01 Παναθηναϊκός - Νικητής του Άρης - Παναιτωλικός (Προημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδος)

18/01 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

22/01 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

25/01 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

29/01 Παναθηναϊκός - Ρόμα