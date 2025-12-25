Ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν σταματά να γυμνάζεται ούτε στο διάστημα των διακοπών προκειμένου να διατηρηθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της επανέναρξης.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στην Αργεντινή για να δει την οικογένειά του στο διάστημα της 7ημερης άδειας που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ, όμως φροντίζει ακόμη κι αυτές τις λίγες μέρες να κάνει πράγματα ώστε να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος των «πρασίνων», που δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει τον Ισπανό τεχνικό της ομάδας, ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Tik Tok, με διάφορες ασκήσεις τις οποίες πραγματοποιεί στο γυμναστήριο ώστε να μείνει φιτ.

Το μέλλον του είναι άγνωστο στο «τριφύλλι», αν θα παραμείνει δηλαδή κανονικά στην ομάδα ή θα δοθεί δανεικός για να πάρει χρόνο συμμετοχής, γι' αυτό εκείνος φροντίζει να δουλεύει για να έτοιμος σε κάθε ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί.