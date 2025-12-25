Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής θέλει να βγάλει και τρίτη σεζόν στην Ελλάδα ωστόσο η τελευταία χρονικά κίνησή του αφαιρεί πολλά... κανονάκια. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Τέλος τα βίντεο λοιπόν. Τέλος το video reports από τον Στεφάν Λανουά που είχε ξεκινήσει περισσότερο σε μία λογική επιμόρφωσης αλλά ήταν ξεκάθαρα προς την σωστή κατεύθυνση, ανεξαρτήτως των όποιων αντιδράσεων υπήρχαν και το εάν προέκυπταν... φωνές για πχ δεν έβαλε την δείνα ή την τάδε φάση.

Η απόφαση της ΚΕΔ, λοιπόν, είναι να σταματήσει την ανάλυση και στην ανακοίνωση που εξέδωσε κάνει λόγο για το ότι το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ που είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού, επί της ουσίας έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η εξέλιξη αυτή έφερε ουκ ολίγες αντιδράσεις με την πιο δυναμική να είναι αυτή του Ολυμπιακού. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κομμάτι. Το βασικό σκέλος έχει να κάνει με την λανθασμένη αλλαγή κατεύθυνσης.

Το video report πρέπει να υπάρχει ό,τι φάσεις και εάν παρουσιάζονται

Τις τελευταίες ημέρες ακούγονται, διαρρέονται και γράφονται μετά και την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔ ένα σωρό πράγματα. Ακόμα και για ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έκοβε αρκετές φάσεις - απ' όσες του προτείνονταν ή γενικά ήταν επίμαχες - σε σχέση με το βίντεο (αυτό που έβγαινε κάθε εβδομάδα). Αυτό όμως ως στοιχείο δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το ότι υπήρχε μία κατευθυντήρια γραμμή από την ΚΕΔ και ένα καθεστώς επεξήγησης μέσα από αυτά τα βίντεο. Ένα σκεπτικό εάν θέλετε; Ένας μπούσουλας; Όλα αυτά μαζί.

Από την στιγμή που αυτό θα σταματήσει να υπάρχει ο Γάλλος αρχιδιαιτητής φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του λάθους που έχει υποπέσει καθότι από την στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ανακοίνωση της ΚΕΔ παίρνει εν πρώτοις πάνω του την ευθύνη.

Το σκέλος της ανακοίνωσης που ίσως αφήνει ένα... παραθυράκι είναι πώς η αναφορά πώς η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης. Ακόμα και έτσι το... κόψιμο του βίντεο είναι ένα λάθος και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε.

Ένας αρχιδιαιτητής προφανώς και δεν έχει ως βασικό μέλημα να είναι αρεστός σε όλους. Το βασικό ζητούμενο για αυτόν είναι να μεριμνά για όσο το δυνατόν πιο καλές διαιτησίες και για ένα καθεστώς διαφάνειας, στον ανώτερο δυνατό βαθμό. Εάν κάνει καλά την δουλειά του δεν έχει σημασία εάν είναι δημοφιλής.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής θα ήθελε να μείνει και 3η σεζόν στην Ελλάδα. Το θέμα όμως δεν είναι το τι θέλει ο ίδιος. Το βασικό θέμα είναι εάν η διαιτησία κάνει τελικώς βήματα μπροστά ή προς τα πίσω σε βασικούς τομείς, ήτοι: επίπεδο διαιτησίας σε κομβικά ματς, επιλογή ξένων διαιτητών, επιμόρφωση, πρόοδος Ελλήνων διαιτητών και αρκετά ακόμα. Η κίνηση αυτή του Λανουά ξεκάθαρα του αφαιρεί... κανονάκια ενόψει της συνέχειας και όσο θα χάνει υποστηρικτές και ομάδες που παλαιότερα μπορεί να τον στήριζαν το πράγμα θα ζορίζει όλο και περισσότερο. Και με τέτοιο κλίμα όπως διαμορφώνεται δεν θέλει και πολύ για να αρχίσει ένας μεγάλος κύκλος έντασης. Αρκούν δύο ακόμα ή και τρία λανθασμένα σφυρίγματα σε σημαντικά παιχνίδια.

