ΟΦΗ: Κυκλοφόρησε το επετειακό λεύκωμα για τα 100 χρόνια
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις που είχε ανακοινώσει ο ΟΦΗ για τα 100 χρόνια ιστορίας του, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 3 Ιανουραρίου, με το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί κυκλοφόρησαν το επετειακό τους λεύκωμα με 100 στιγμές, πρόσωπα, ημερομηνίες και ιστορικά γεγονότα από αυτον τον ένα αιώνα ύπαρξης του συλλόγου.
Το λεύκωμα διατίθεται από την μπουτίκ του ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» αλλά και διαδικτυακά. Η τιμή του είναι στα 40 ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ
«100 χρόνια ΟΦΗ!
100 στιγμές – πρόσωπα – ημερομηνίες “σταθμοί” – ιστορικά γεγονότα!
Είναι η ιστορία μας. Οι αναμνήσεις μας. Οι στιγμές που βιώσαμε έντονα. Τα ινδάλματα που λατρέψαμε. Οι ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Οι χαρές και οι λύπες μας. Η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές. Είναι όλη μας η ζωή!
Το επετειακό λεύκωμα των 100 χρόνων του ΟΦΗ είναι πλέον διαθέσιμο!
Θα το βρεις στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmos Sport” στο “Γεντί Κουλέ”, αλλά και online».
