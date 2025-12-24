Ολυμπιακός: Στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ…

Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει μέσα από το blog του στο Gazzetta μία άλλη διάσταση για τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Είναι αλήθεια ότι όλοι, άλλοι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο, ασκήσαμε κριτική στον Μεντιλίμπαρ για διάφορες επιλογές του στα δύο τελευταία παιχνίδια γκέλες του Ολυμπιακού, με τον Άρη και την Κηφισιά-θεωρώ γκέλα και την ισοπαλία στο Χαριλάου, γιατί πιστεύω ότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα περάσουν από εκεί.

Απλά, ας προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Να επιχειρήσουμε να δούμε πώς σκέφτηκε κάποια πράγματα και πήρε τις αποφάσεις που πήρε και που μας φάνηκαν λανθασμένες. Και πρέπει να το κάνουμε διότι θα είμαστε αφελείς αν δεν παραδεχθούμε ότι κάποιο σχέδιο είχε στο μυαλό του σε κάθε επιλογή του. Δηλαδή, δεν είχε σχέδιο ο προπονητής και είχαμε…εμείς; Μην τρελαθούμε.

Για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση του Τσικίνιο σε ρόλο έξω δεξιά, στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα με την Κηφισιά, είχε προφανέστατα να κάνει με την απουσία του τραυματία Ποντένσε και την αδυναμία του Ζέλσον να ξεκινήσει, καθότι τρεις ημέρες εκτός προπονήσεων από ίωση. Κι επειδή πράγματι όταν έφαγε μία κλοτσιά στον αχίλλειο (πάλι!) ο Τσικίνιο στο 10’ και όντως σήκωσε ο προπονητής τον Ζέλσον για ζέσταμα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέραν του ότι δεν είχε καμία άλλη εναλλακτική ο Μεντιλίμπαρ, οπότε θα τον έβαζε τον Πορτογάλο κι όσο θα άντεχε. Ούτε ήταν κάτι το…πρωτοφανές να παίξει στα πλάγια της επίθεσης ο Τσικίνιο. Ειδικά κατά την περασμένη σεζόν το είχαμε ξαναδεί πολλές φορές αυτό το έργο. Χωρίς να επηρεαστεί η ομάδα αρνητικά. Ακόμη και στο φετινό Ολυμπιακός-Άρης (2-1) ο έμπειρος έξω δεξιά έπαιξε κι ο Ολυμπιακός με αυτό το σχήμα κέρδιζε 2-0 μέχρι που αποβλήθηκε ο Μάντσα…

Άλλο παράδειγμα: Η επιλογή να παίξει μετά το 60ο λεπτό του αγώνα με την Κηφισιά ο Ταρέμι σε ρόλο έξω αριστερά έμοιαζε εξεζητημένη. Να υπενθυμίσω, ωστόσο, ότι στο περσινό παιχνίδι Ολυμπιακός-Άρης (2-1 και τότε), ο Μεντιλίμπαρ είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Κωστούλα! Προς το τέλος του αγώνα, τον είχε περάσει σε θέση έξω αριστερά κι ο νεαρός επιθετικός είχε σκοράρει το νικητήριο γκολ της ομάδας στο 96ο λεπτό ακριβώς από τέτοια θέση, έξω αριστερά! Κάτι ανάλογο έκανε και τώρα, αλλά πολύ απλά αυτή τη φορά δεν του βγήκε. Βεβαίως, εάν ο Τσικίνιο έπιανε καλά το πλασέ του μέσα από τη μικρή περιοχή στο γύρισμα-μισό γκολ που του έκανε ο Ταρέμι μπουκάροντας από θέση έξω αριστερά (όπως από θέση έξω αριστερά είχε μπουκάρει και στη φάση του πέναλτι που κέρδισε), θα λέγαμε ίσως για μία ευφυή κίνηση του προπονητή να αλλάξει θέση στον Ιρανό.

Τρίτο παράδειγμα: Στο Χαριλάου ο Βάσκος τεχνικός μετά την αποβολή του Γκαρθία έπαιξε, αν θυμάστε, χωρίς εξτρέμ, κάτι που σχολιάστηκε. Είχε μπροστά τους Ταρέμι, Ελ Κααμπί και στο κέντρο σε μία ευθεία τριάδα τους Μουζακίτη, Έσε, Τσικίνιο (σε ρόλο οκταριού, τον οποίο σπάνια του δίνει). Να θυμίσω ότι στο περσινό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (1-1), ο Μεντιλίμπαρ είχε κάνει το ίδιο πράγμα μετά την αποβολή του Κοστίνια, λίγα λεπτά μάλιστα πριν το φινάλε του α΄ ημιχρόνου. Είχε παίξει χωρίς εξτρέμ και τότε. Με τους Γκαρθία, Μουζακίτη, Έσε σε μία ευθεία σε τριάδα μεσαία γραμμή και με Τσικίνιο, Ελ Κααμπί στην επίθεση, βάζοντας μάλιστα από το 76’ τον Κωστούλα σε ρόλο δεύτερου επιθετικού αντί του Τσικίνιο. Και του είχε πάει μια χαρά από πλευράς εικόνας της ομάδας, καθότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος του Παναθηναϊκού παρότι είχε παίκτη λιγότερο, ισοφαριζόμενος με ένα κουτό πέναλτι του Κάρμο.

Πού θέλω να καταλήξω: οι προπονητές τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνουν δηλαδή κινήσεις που έχουν ξανακάνει στο παρελθόν και τους έχουν βγει. Πιθανότατα γιατί τις έχουν στο μυαλό τους ως ένα είδος μάνουαλ ως εναλλακτικές λύσεις-τι να κάνω όταν μου συμβεί αυτό, τι να κάνω όταν μου συμβεί το άλλο κλπ. Άλλες φορές θα τους «βγουν» και θα τους λέμε μάγκες, άλλες φορές δεν θα τους «βγουν» και θα τους περνάνε πριονοκορδέλα.

Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι πράγματι ο Μεντιλίμπαρ είναι ντεφορμέ εδώ και κάμποσο καιρό. Εκεί γύρω από το παιχνίδι με τη Ρεάλ και μετά. Αλλά οι επιλογές του, τις οποίες τώρα κριτικάρουμε, είναι πολλές φορές, εν τέλει, οι ίδιες για τις οποίες εμείς, όλοι μας, τον έχουν επευφημήσει κατά το πολύ πρόσφατο παρελθόν! Πολύ απλά γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Άσχετο: Δεν υπήρξε ούτε ένας κριτικός διαιτησίας από όσους σχολιάζουν σε διάφορες εκπομπές (Κουτσιαύτης, Βαρούχας, Σπάθας, Κάκος, Λαμπαδαρίου), που αμφισβήτησε το πέναλτι το οποίο πήρε ο Ολυμπιακός και άνοιξε το σκορ με την Κηφισιά. Κανένας. Σε ό,τι δε αφορά την φάση του άλλου πέναλτι, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, και ο Βαρούχας και ο Σπάθας και ο Κάκος είχαν ακριβώς την ίδια άποψη. Ότι ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε πέναλτι πάνω στον Μπιανκόν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν καθόλου εύκολη η δουλειά στη φάση που έπρεπε να κάνει ο Ορτέγκα άμυνα στο γκολ της Κηφισιάς. Είναι αλήθεια ότι γενικά ο Αργεντίνος έχει θέμα σε αυτές τις πάσες στην πλάτη του, όμως στη συγκεκριμένη στιγμή ο αντίπαλος του, o Παντελίδης, είχε πλεονέκτημα καθώς έρχονταν με φόρα από πίσω. Και είχαν κακή συμπεριφορά νωρίτερα στη φάση, ιδίως ο Ρόντινεϊ με τον Ρέτσο στην αρχή της φάσης, αλλά κι ο Μουζακίτης με τον Πιρόλα στη συνέχεια, καθώς έπαιξαν από πολύ μακριά τον Πόμπο.

Από την άλλη, θα είναι λάθος να μην καταγράψουμε την καλή παρουσία του Αργεντίνου αριστερού μπακ (και) σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να είχε κάποιες κακές σέντρες και όχι καλές πάσες μπροστά, αλλά σαφώς περισσότερα είχε καλές επεμβάσεις και καλύψεις πίσω, αλλά και δύο-τρεις πολύ επιτυχημένες προσπάθειες μπροστά. Απλά ήταν άτυχος που στις δύο περιπτώσεις στις οποίες γύρισε πολύ καλά την μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς, ο μεν Στρεφέτσα σούταρε πολύ άστοχα από άριστη θέση, ο δε Τσικίνιο κοντραρίστηκε σωτήρια από τον Πέρεθ, σουτάροντας επίσης από άριστη θέση.

Παρεμπιπτόντως, ο Πέρεθ ήταν σωτήρας για την ομάδα του, αφού έσωσε γκολ και προ του Γιάρεμτσουκ. Παρά τα 36 χρόνια του ήταν «λυσσασμένος» στο παιχνίδι. Κρίμα που δεν είδαμε ίδια «λύσσα» από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και για να μην κοροϊδευόμαστε αυτός ήταν κι ο σπουδαιότερος λόγος που οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τέτοια χοντρή γκέλα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔